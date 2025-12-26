26 de diciembre de 2025 Inicio
Córdoba: aplicarán multas y arresto a padres que no vacunen a sus hijos

El Gobierno provincial incorporó cambios en el Código de Convivencia para penalizar el incumplimiento del calendario nacional de inmunización en menores de edad.

Vacunación obligatoria para menores en Córdoba.

Vacunación obligatoria para menores en Córdoba.

El Ministerio de Salud de Córdoba implementará severas sanciones para los adultos responsables que omitan la vacunación obligatoria de niñas, niños y adolescentes en todo el territorio provincial. El titular de la cartera, Ricardo Pieckenstainer, confirmó la medida este viernes 26 de diciembre mediante una modificación en el Código de Convivencia local. La iniciativa busca reforzar la cobertura de inmunización y garantizar el derecho a la salud de la población infantil frente al aumento de casos de enfermedades prevenibles.

El nuevo proyecto de ley incorpora el artículo 75 bis para establecer castigos específicos contra los tutores legales. "Queremos garantizar la obligatoriedad de las vacunas del Calendario Nacional", manifestó Pieckenstainer a través de su cuenta de X. La normativa alcanza a todos los profesionales de salud, que tienen ahora la obligación de denunciar los casos de vulneración detectados en los centros asistenciales.

La sanción económica principal se fijó en 50 Unidades Fijas (UF) por cada incumplimiento registrado. Bajo los valores actuales del litro de nafta súper, informados por la Federación de Expendedores de Combustibles y Afines del Centro de la República (FECAC), el monto de la multa asciende a los $84.800. En caso de reincidencia, la ley dispone que los valores mínimos y máximos de la penalidad se tripliquen de forma automática.

El Código de Convivencia también contempla medidas alternativas para quienes no puedan afrontar el pago monetario. Los jueces podrán dictar hasta cinco días de arresto efectivo o la realización de trabajos comunitarios en hospitales públicos. Estas tareas de servicio buscan concientizar a los infractores sobre la importancia del sistema sanitario y la prevención de contagios.

Desde el Gobierno cordobés aclararon que la normativa no persigue cuestiones ideológicas ni posturas personales. El objetivo central reside en el cumplimiento de un deber legal ya establecido en las leyes nacionales de salud. La autoridad competente recibirá los reportes de funcionarios públicos y médicos para asegurar la actuación diligente del Estado ante cada omisión.

Los detalles técnicos de la Unidad Fija

El valor de las multas en la provincia de Córdoba se calcula mediante la Unidad Fija (UF), la cual representa el precio de un litro de nafta súper. Según la última actualización de la FECAC, cada unidad equivale hoy a $1.696.

Si una familia incurre en una segunda falta, la penalidad superará los $250.000 debido a la cláusula de triplicación de montos. Esta actualización constante asegura que la sanción no pierda su peso preventivo ante las variaciones económicas del mercado de combustibles.

