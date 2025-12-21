21 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Qué beneficios tiene el chocolate caliente según expertos en longevidad

La calidad del cacao define el aporte real. La moderación sigue siendo muy importante para aprovechar sus efectos.

Por
Los especialistas recomiendan utilizar cacao en polvo de alta calidad y limitar el uso de endulzantes.

Los especialistas recomiendan utilizar cacao en polvo de alta calidad y limitar el uso de endulzantes.

Pexels
  • El chocolate caliente puede aportar compuestos antioxidantes si se elabora con cacao de buena calidad.
  • Los beneficios están ligados al contenido de flavonoles y al bajo nivel de procesamiento.
  • Elegir bien el cacao y controlar el azúcar marca la diferencia en su impacto nutricional.
  • La forma de preparación y el tipo de leche influyen en el resultado final.

El chocolate caliente puede ir más allá de ser una bebida reconfortante, sobre todo cuando hace frío, y convertirse en un aliado para la salud cuando se prepara de manera adecuada. Especialistas en longevidad señalan que sus efectos positivos dependen, en gran medida, del tipo de cacao utilizado y de su calidad.

La rutina completa consta de seis ejercicios. 
Te puede interesar:

El entrenamiento exprés para personas que están muy ocupadas: dura 15 minutos

Desde una mirada nutricional, el cacao puro se destaca por su aporte de compuestos bioactivos presentes en los granos bien fermentados y con escaso procesamiento. Estas características lo diferencian de las versiones industriales que priorizan el sabor dulce por sobre el valor nutricional.

Así, la elección de los ingredientes y algunos ajustes simples en la preparación permiten transformar una costumbre cotidiana en una opción con mayor valor para el bienestar general, manteniendo la posibilidad de disfrutar de un buen momento tomando esta infusión.

CACAO

Cuáles son los beneficios del chocolate caliente para la longevidad

El principal aporte del chocolate caliente elaborado con cacao de calidad está en los flavonoles, sustancias de origen vegetal con acción antioxidante y antiinflamatoria. Investigaciones los vinculan con una mejor salud de los vasos sanguíneos, niveles de presión más estables y un funcionamiento cognitivo más eficiente. A esto se suma la presencia de minerales como magnesio, hierro y zinc, fundamentales para distintos procesos del organismo.

No todas las preparaciones ofrecen el mismo perfil nutricional. Las opciones instantáneas y altamente procesadas suelen contener grandes cantidades de azúcar y aditivos, además de una proporción reducida de cacao. Por ese motivo, los especialistas recomiendan utilizar cacao en polvo de alta calidad y limitar el uso de endulzantes para obtener mayores beneficios.

Ninina- chocolatada

Respecto al agregado de leche, la evidencia disponible muestra distintos resultados. Algunos trabajos sugieren que la caseína de la leche de vaca podría ralentizar la absorción de flavonoles, aunque los estudios en personas no son concluyentes. Las bebidas vegetales comerciales, por otra parte, suelen incluir azúcares y grasas añadidas, por lo que la recomendación es elegir según preferencia personal y prestar atención a los acompañamientos.

Tanto el chocolate caliente como el chocolate sólido pueden aportar flavonoles, siempre que el contenido de cacao sea elevado y el nivel de azúcar bajo. Las bebidas bien preparadas pueden ofrecer una buena disponibilidad de estos compuestos por porción, mientras que una pequeña cantidad de chocolate con alto porcentaje de cacao también resulta una alternativa válida.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La inactividad física sostenida impacta en músculos, huesos y metabolismo, con efectos acumulativos en la salud.

Esto le pasa al cuerpo si dejás de hacer ejercicio: tomá nota

Según el experto, desmiente la creencia de que la esperanza de vida está predeterminada por los genes familiares y pone en primer plano la influencia de la alimentación, el ejercicio, el sueño y la gestión del estrés.

Por qué la salud mitocondrial es fundamental para la longevidad y cómo hacer para tener más energía

El caso que terminó teniendo un giro drástico

Veía borroso y tenía un dolor de cabeza constante pero los médicos no identificaban el problema: el diagnóstico fue inesperado

El picante despierta interés científico por su posible impacto en la salud.

Esto le pasa al cuerpo cuando como picante: qué dice la ciencia

play

"Debemos tener muchos más": la fuerte advertencia sobre los casos de gripe H3N2 en Argentina

Nicole Kidman aplica un método de entrenamiento particular. 

Así es la rutina corta de ejercicios sencillos que hace Nicole Kidman para mantenerse en forma

Rating Cero

James Ransone tenía 46 años.

Conmoción en Hollywood: se suicidó el actor James Ransone, estrella de la serie The Wire

La historia gira en torno a una serie de asesinatos conectados con una organización secreta llamada Los Siete Esferas.
play

La nueva serie de Netflix basada en Agatha Cristie: cuándo se estrenará

La cantante afronta los rumores de diferentes amores.

¿Cazzu en pareja? Con quién estaría la cantante

Ahora, llegó a la gran N roja, El hombre de tu vida, la novela argentina que ahora está en este sitio web y es tendencia, arrasó en 2011 en la televisión nacional y ahora lo está haciendo en este boom de streaming.
play

Esta novela con Guillermo Francella fue furor en su momento y ahora se puede ver en Netflix: cuál es

La presentación del look se dio a través de sus redes sociales.

La impresionante transformación de Guillermina Valdés: cambió de look al cierre del 2025

Brad Pitt vuelve a destacarse en el catálogo de Netflix.
play

Fue filmada en Argentina, está en Netflix y la protagoniza Brad Pitt: la película para ver antes de fin de año

últimas noticias

Javier Milei con su gabinete después de las últimas incorporaciones de 2025.

Con asado de por medio, Milei y su gabinete harán el balance de año y proyectarán 2026

Hace 12 minutos
Aníbal Moreno firmó su contrato con River.

River oficializó la llegada de Aníbal Moreno, el segundo refuerzo de Marcelo Gallardo

Hace 20 minutos
La mujer y su hija asesinadas en San Luis.

La conmovedora despedida de la familia de la madre y su hija asesinadas en San Luis: "Que esto no quede así"

Hace 32 minutos
La parrilla con forma de féretro.

El asado de fin de año en una fábrica de ataúdes que causó furor en redes sociales

Hace 34 minutos
Venezuela denunció el secuestro de un tercer buque petrolero y acusó a Estados Unidos de piratería

Venezuela denunció el secuestro de un tercer buque petrolero y acusó a Estados Unidos de piratería

Hace 35 minutos