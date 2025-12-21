Esto le pasa al cuerpo si dejás de hacer ejercicio: tomá nota El abandono de la actividad física genera cambios progresivos que impactan en el peso, los músculos y la salud general, con riesgos que aumentan con el paso del tiempo. Por + Seguir en







La inactividad física sostenida impacta en músculos, huesos y metabolismo, con efectos acumulativos en la salud. Freepik

La inactividad sostenida altera funciones clave del organismo y eleva el riesgo de enfermedades crónicas.

El cuerpo pierde masa muscular y fuerza cuando deja de moverse con regularidad.

El metabolismo se vuelve menos eficiente y favorece el aumento de peso.

Retomar el ejercicio requiere un proceso gradual y adaptado a cada persona. Dejar de hacer ejercicio provoca una serie de transformaciones en el cuerpo que afectan desde el sistema muscular hasta el metabolismo y las defensas, con consecuencias que se profundizan cuanto más tiempo se mantiene la inactividad.

La actividad física es reconocida por especialistas a nivel mundial como un pilar de la salud. Organismos internacionales advierten que el sedentarismo se consolidó como uno de los factores que más inciden en la aparición de enfermedades evitables.

En un contexto donde las rutinas laborales y tecnológicas reducen el movimiento diario, comprender qué ocurre en el organismo cuando se abandona el ejercicio se vuelve clave para dimensionar sus efectos a corto y largo plazo.

Correr para combatir el sedentarismo La falta de ejercicio impacta en la masa muscular y debilita los huesos con el paso del tiempo. Redes Sociales Qué le pasa al cuerpo si dejás de hacer ejercicio Cuando el cuerpo entra en un estado de inactividad prolongada, el gasto energético disminuye de forma notable. Esto favorece el aumento de peso y la acumulación de grasa corporal, incluso sin cambios significativos en la alimentación.

La falta de estímulo físico también impacta en los músculos, que comienzan a perder volumen y resistencia. A la par, los huesos se debilitan al reducirse la carga mecánica que los fortalece, lo que incrementa el riesgo de lesiones y fracturas.

Otro de los efectos menos visibles aparece en el metabolismo. Sin ejercicio regular, el organismo procesa peor los azúcares y las grasas, lo que puede derivar en desequilibrios hormonales y mayor inflamación sistémica. Además, el sistema inmunológico se vuelve menos eficiente frente a infecciones comunes. Celular sedentarismo 2 La inactividad prolongada se asocia a mayor riesgo de enfermedades crónicas y menor respuesta del sistema inmunológico. Freepik Estos cambios se asocian a un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2 y algunos tipos de cáncer. Según datos de organismos sanitarios, el sedentarismo figura entre los principales factores vinculados a la mortalidad por enfermedades no transmisibles.