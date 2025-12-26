26 de diciembre de 2025 Inicio
Horóscopo de hoy, sábado 27 de diciembre

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Enterate que deparan los astros para tu signo.

Enterate que deparan los astros para tu signo.

Conoce lo que te depara el horóscopo para este sábado 27 de diciembre de 2025 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.

Los signos que terminan 2025 diciendo verdades que se guardaron todo el año
Cuáles son los signos que terminan el 2025 diciendo verdades que se guardaron todo el año

Aries

(21 de marzo al 20 de abril)

Los problemas domésticos no le impedirán ser feliz. Día de gran confusión económica. Esa sensación de inestabilidad le hará buscar otro trabajo. Su organismo está funcionando perfectamente.

Tauro

(21 de abril al 21 de mayo)

El clima sentimental está tormentoso. Disfrute de su dinero sin reparos. En el trabajo, hoy puede pasar de todo. Quizá se deprima a causa de algún ser querido.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Las continuas discusiones con su pareja no conducen a nada. Oportunidad de encontrar nuevas fuentes de ingresos. Crítica favorable en su actuación profesional. Estado de ánimo sereno que beneficia a su organismo.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Recuperará sus antiguas amistades. Ahora es un excelente momento para ahorrar. Reflexione sobre sus proyectos y objetivos profesionales. Dedique más atención a su salud.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

No caiga en esa aventura sentimental, no es de fiar. Sea cauto al gastar el dinero ahorrado. Se sentirá bastante seguro entre sus superiores. El estrés es la causa de su malestar; relájese.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Quedará fascinado por alguien que le van a presentar. Ha derrochado demasiado y ahora paga las consecuencias. Deberá enfrentarse a obstáculos laborales imprevistos. El contacto con la naturaleza aliviará su estrés.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Comparta más cosas con su pareja y verá la vida de otro color. Buen momento económico, pero cuidado con los gastos. Está en su mejor momento laboral, siga así. Vigile la caducidad de los alimentos que ingiera.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Su vida amorosa estará dominada por la incomprensión. Buen momento para los asuntos económicos. Relájese, no sea tan competitivo en el trabajo. Cuidado con los resfriados, tiene pocas defensas.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Cuanto más ayude a sus amigos más harán ellos por usted. Un familiar le da buenas noticias económicas. Enhorabuena, el éxito profesional ha llegado. La jornada laboral debe ser de ocho horas, más es insano.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

El amor será una fuente de satisfacciones. Día poco apropiado para prestar dinero. Su tenacidad en el trabajo es envidiable, siga así. El plan de depuración empieza a dar sus resultados.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Se sentirá muy feliz en compañía de los suyos. Esfuércese en apretarse un poco el cinturón. Los acuerdos laborales serán muy positivos. Sacúdase la pereza, haga más ejercicio físico.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Las conductas apasionadas le traerán malos resultados. Lo más aconsejable es que ahorre durante unos meses. Día perfecto para programar nuevos trabajos. Manténgase erguido al caminar para no cargar la espalda.

El reality del conductor y su familia se puede ver en la plataforma  de streaming Amazon Prime.

Escándalo en Mendoza: Marcelo Tinelli pidió un canje y terminó enfrentado con una reconocida empresaria

Christian Petersen se encuentra internado en la Ciudad de Buenos Aires. 

Christian Petersen fue trasladado a la Ciudad Buenos Aires para seguir su tratamiento

Valeria Aquino filmó a su hija de 12 años al volante. 

Pidieron inhabilitar la licencia de conducir de Valeria Aquino por el video de su hija al volante

La panelista habló sobre la posibilidad de que el mediático esté al frente de Bendita.

¿Se suma Marcelo Polino a Bendita? Cuál fue la reacción de Edith Hermida ante los rumores

El elenco de Stranger Things creció mientras grababa las temporadas de la serie. 

El emotivo adiós de los protagonistas de Stranger Things antes del final de la última temporada

María Becerra en sus vacaciones en FInlandia. 

María Becerra se enojó con un seguidor y le contestó con un fuerte descargo: cuál fue el mensaje

