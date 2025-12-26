Revolución Z: quiénes son los nuevos activistas digitales que buscan reescribir las reglas del poder La comunicación de esta generación es rápida, visual y cargada de símbolos propios. Buscan lograr cambios profundos del status quo a través de redes sociales como TikTok, Instagram y Discord. Por + Seguir en







Para estos jóvenes el sistema se percibe como una estructura rígida casi imposible de cambiar. C5N

La llamada Generación Z, es decir, los nacidos entre 1997 y 2012, no solo nacieron y consumen contenidos de internet, sino que intentan reescribir las reglas de poder y la participación ciudadana.

Son quienes nacieron con un smartphone en las manos y convirtieron a las redes sociales en su primer campo de batalla. Tienen en sus manos las herramientas de TikTok, Instagram y especialmente Discord como su centro de operaciones.

Esta plataforma les permite la creación de comunidades cerradas donde las ideas se comparten sin filtro y la coordinación ocurre en tiempo real.

Practican un activismo estratégico, con símbolos propios, con contenidos que funcionan como armas políticas y sirven para planificar acciones en segundos.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por C5N (@c5n) A pesar de su desconfianza en la política tradicional y su falta de identificación partidaria, los resultados de su activismo son reales y muchos son históricos: en Nepal, las revueltas por la censura en redes sociales terminaron con la caída del Gobierno.