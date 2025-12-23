IR A
"Él era el centro de todo": el desgarrador relato de Emma Heming sobre cómo la enfermedad de Bruce Willis cambió la Navidad

La esposa del actor compartió un íntimo mensaje y explicó cómo la demencia frontotemporal transformó las tradiciones familiares.

Bruce Willis y su mujer llevan 14 años de matrimonio.

Redes sociales

La Navidad era un símbolo de vitalidad en el hogar del actor Bruce Willis y su mujer, Emma Heming Willis, pero el diagnóstico de Demencia Frontotemporal (DFT) cambió la vida de toda la familia principalmente en Navidad: "Él era el centro de todo", recordó su esposa.

A través de un emotivo mensaje en su página web, la esposa de la estrella de Hollywood aseguró que todo su entorno atraviesa un duelo: “Había consuelo en la rutina de saber exactamente cómo transcurriría el día”.

En este sentido, se sinceró en que la previsibilidad de saber las cosas que iban a pasar le daban paz y que la enfermedad se llevó esa estructura que daba sentido a la vida.

En su descripción dijo que "la demencia no borra esos recuerdos", y agregó: "Sí crea un espacio entre el ayer y el hoy. Y ese espacio puede doler". Explicó que el dolor la golpea "de maneras inesperadas" durante las vacaciones mientras sigue la dinámica cambiante de su familia.

En sus palabras, Heming recuerda que el protagonista de Doce monos y El sexto sentido tenía una energía que inundaba toda la casa en estas fechas particulares: "Le encantaba esta época del año: la energía, el tiempo en familia, las tradiciones. Él era el centro de todo”, compartió con profunda tristeza.

Bruce Willis y Emma Heming

El camino de la resiliencia

A pesar del dolor, Emma Heming Willis sigue utilizando sus redes para comunicar sobre la Demencia Frontotemporal (DFR) y apoyar a otros cuidadores que pasan por situaciones como ella con su marido, Bruce Willis.

La enfermedad es un grupo de trastornos neurodegenerativos que afectan los lóbulos frontales y temporales del cerebro, causando cambios progresivos en la personalidad, el comportamiento, el habla y las emociones, a menudo a edades más tempranas que el Alzheimer.

