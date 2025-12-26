María Becerra se enojó con un seguidor y le contestó con un fuerte descargo: cuál fue el mensaje La cantante cruzó a un usuario que cuestionó sus vacaciones en el exterior y defendió su compromiso con el país tras las críticas recibidas. Los detalles de lo que escribió en redes. + Seguir en







María Becerra en sus vacaciones en FInlandia. Instagram: mariabecerra

La artista María Becerra protagonizó un tenso cruce en la red social X mientras disfruta de sus vacaciones en Finlandia. Un seguidor la acusó de contradictoria por viajar fuera de la Argentina luego de haber defendido el turismo local hace pocas semanas. La artista decidió no pasar por alto el comentario y respondió con un conciso texto, que rápidamente resonó en las redes.

La polémica inició cuando el usuario @rodrigopena612 le escribió un mensaje con tono acusatorio. "¿Vos no sos la caradura que decía hace menos de 20 días que había que quedarse en el país, que había cosas re piolas?", disparó el internauta. La intérprete de Automático reaccionó de inmediato para defender su postura frente a las críticas por su descanso en el continente europeo.

"Vengo de hacer un show que le dio trabajo a 500 argentinos, Rodri", sentenció la cantante al inicio de su descargo. María enumeró sus acciones en favor del país, entre las que se refirió a sus últimos shows en River, y destacó su constante inversión en proyectos locales. También mencionó que lleva la bandera nacional a cada escenario internacional donde se presenta ante miles de personas.

La discusión escaló cuando la artista increpó al usuario sobre sus propios aportes a la sociedad. "¿Vos qué hacés además de estar rompiéndome los hue… a mí? Contame, que me re interesa", lanzó con ironía hacia el final de su primera intervención. El hombre intentó cerrar el debate con una frase breve, pero la joven insistió en su interpelación.

María Becerra Instagram: mariabecerra Becerra aclaró que su molestia no nació del ego sino de la "ignorancia" de los argumentos ajenos. "¿Tenés algo más interesante que decir o solo te sabés la de ‘zurdita’?", preguntó en referencia a los rótulos políticos. La cantante mantuvo la firmeza durante todo el intercambio y no cedió ante las provocaciones del perfil anónimo.

En paralelo, la "Nena de Argentina" reafirmó su vocación solidaria ante la intervención de otros seguidores en la misma plataforma. "Ayudo a muchas familias, hospitales, fundaciones y ahora me estoy armando mi propia fundación", detalló sobre sus planes a futuro. Con estas palabras, la artista marcó un límite definitivo sobre su vida privada y sus decisiones personales. María Becerra: De Youtuber a 360 Monumental Hace pocas semansa, la "Nena de Argentina" transformó el Estadio Monumental con una innovadora puesta en escena circular para presentar su universo Quimera. El espectáculo eliminó las barreras tradicionales entre el público y la artista mediante un despliegue técnico que incluyó a más de 70 personas en escena. Tini, Pampita, Paulo Londra, Abel Pintos y Tiago PZK figuraron entre los invitados especiales que potenciaron el clima emocional de la jornada. El cierre del evento alcanzó su punto máximo de sensibilidad cuando J Rei subió al escenario para interpretar Mi amor y le mostró un tatuaje que se hizo con su nombre. Ambos artistas se emocionaron hasta las lágrimas al recordar la dura pérdida que atravesaron durante la búsqueda de su primer hijo. Esta presentación funcionó como el cierre de una etapa íntima y reafirmó el liderazgo de la cantante en la escena del pop urbano contemporáneo.