¿Se suma Marcelo Polino a Bendita? Cuál fue la reacción de Edith Hermida ante los rumores

La histórica panelista, quien asumió la conducción del ciclo de humor y actualidad en Canal 9 tras la salida de Beto Casella, se sinceró sobre los trascendidos que vinculan al periodista con el programa.

Después de dos décadas al frente de Bendita TV, el conductor Beto Casella dejó su puesto, enojado por algunas decisiones y malos tratos de Canal 9, y trascendió que entre los candidatos a reemplazarlo está Marcelo Polino. Esto provocó una inesperada reacción de quien tomó el lugar del mediático, Edith Hermida. "Yo se lo dije", aseguró.

Barby Franco publicó el regalo en sus redes sociales.
"No me molestan los rumores. Yo me lo crucé a Polino en el canal cuando hicieron un evento y me le acerqué y le dije: 'Vos serías un gran conductor de Bendita'. Yo se lo dije", remarcó la panelista.

La conductora del ciclo de humor y actualidad más popular de la Argentina explicó en su momento que decidió quedarse en la señal a pesar de la salida de Casella por una decisión profesional: "Yo tengo 27 años de aporte, ya estoy a tres de los 30. Cambiar eso, mi situación por el monotributo, no me es fácil toda esa dinámica".

La mediática contó que, a diferencia de sus colegas que se manejaban de forma independiente, ella valora la estabilidad y la antigüedad acumulada en el canal hace casi tres décadas. Esta realidad fue la que influyó para quedarse "en casa" y no aventurarse a nuevos destinos con Casella.

Qué le recomendó Moria Casán a Edith Hermida

En el programa La Mañana con Moria, Edith Hermida detalló que estará al frente de Bendita TV durante el verano 2026: "La verdad es que por ahora tengo entendido que no va a estar Polino, voy a estar yo, pero bueno, no se sabe; hablemos en marzo cuando termine la temporada de verano. Yo voy día a día, el verano es mío", explicó.

Por su parte, Moria Casán tomó partido por ella y subrayó: "Yo creo que si durante el verano van bien de rating, te quedás vos. Aparte Polino tiene mucho laburo con Fátima Florez, no creo que lo deje".

Por su parte, Marcelo Polino dijo recientemente: "Tuve una reunión con la productora porque tienen varios proyectos para mí. Entre ellos se habló de Bendita y otras cosas; también tuve reuniones con América", pero no dio mayores detalles. En el verano estará trabajando en Mar del Plata con Fátima Florez.

