Pidieron inhabilitar la licencia de conducir de Valeria Aquino por el video de su hija al volante La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) solicitó la medida tras la difusión de imágenes donde la menor de 12 años, fruto de su relación con El Polaco, maneja un vehículo. El organismo actuó de oficio luego de recibir múltiples denuncias.







Valeria Aquino filmó a su hija de 12 años al volante. Instagram: valeria_aquinooo

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) solicitó la inhabilitación de la licencia de conducir de Valeria Aquino en Buenos Aires. El pedido surgió este viernes tras la viralización de un video en redes sociales donde la hija que tiene con "El Polaco", Alma, de 12 años, maneja un automóvil en un camino rural. El organismo actuó de oficio luego de recibir múltiples denuncias ciudadanas por la gravedad del hecho registrado en Navidad.

La madre de la menor grabó la secuencia y publicó el material en su cuenta personal de Instagram el pasado 25 de diciembre. En las imágenes se observa a la niña al mando de un vehículo de gran porte sin el uso correcto del cinturón de seguridad. La ANSV fundamentó la sanción en la violación directa a la Ley Nacional de Tránsito y el riesgo innecesario para la menor.

La controversia escaló debido al mensaje que la bailarina incluyó en la publicación original de sus historias. “Criar también es enseñar a hacer, no solo a mirar”, escribió Aquino como justificación ante la práctica de manejo anticipada. Esta frase profundizó el debate público sobre la responsabilidad parental y los límites de la enseñanza en contextos no autorizados.

Embed SOLICITAN INHABILITAR LICENCIA A VALERIA AQUINO, EX DEL POLACO POR DEJAR QUE SU HIJA DE 12 AÑOS MANEJE UN RODADO Y GRABARLA

- El pedido lo hizo la Agencia de Seguridad Vial tras la viralización del video. pic.twitter.com/pGraOp6Bjf — Vía Szeta (@mauroszeta) December 26, 2025 El Polaco no estaba al tanto de la infracción: "Me estoy enterando de esto ahora" Ezequiel "El Polaco" Cwirkaluk, padre de la niña y expareja de Aquino, tomó distancia de lo sucedido en declaraciones para el programa Puro Show. “No vi nada, está con su madre... Me estoy enterando de esto ahora. Pasó Navidad con su mamá”, manifestó el músico ante la consulta periodística. El artista aseguró que desconocía por completo el contexto en que se grabó la escena del automóvil.

El procedimiento administrativo para la suspensión del carnet nacional de conducir ya inició su curso legal ante las autoridades competentes. Esta acción institucional sanciona la conducta de los adultos que exponen a menores de edad a situaciones de peligro en la vía pública.