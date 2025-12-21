21 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

El entrenamiento exprés para personas que están muy ocupadas: dura 15 minutos

Se trata de ejercicios con potencia que se realizan fundamental mantener una técnica correcta durante la ejecución rápida para evitar lesiones.

Por
La rutina completa consta de seis ejercicios. 

La rutina completa consta de seis ejercicios. 

  • El método TABATA es un entrenamiento de alta intensidad ideal para personas con poco tiempo.
  • Se basa en ciclos de 20 segundos de esfuerzo máximo seguidos de 10 segundos de descanso.
  • Este sistema permite obtener resultados visibles y mejorar la condición física rápidamente.
  • La rutina de 15 minutos incluye ejercicios integrales como sentadillas, flexiones y burpees.

El ritmo de vida es cada vez más acelerado y la búsqueda de la productividad a lo largo del día es una constante presente en las nuevas generaciones. En este contexto, actividades como el ejercicio pasan a segundo plano en las prioridades de la agenda de las personas por considerar que no cuentan con el tiempo suficiente para llevar a cabo una rutina completa.

La inactividad física sostenida impacta en músculos, huesos y metabolismo, con efectos acumulativos en la salud.
Te puede interesar:

Esto le pasa al cuerpo si dejás de hacer ejercicio: tomá nota

En este sentido, el entrenamiento de alta intensidad por intervalos, conocido como método TABATA, es una gran alternativa. En el último tiempo se consolidó como una de las herramientas más potentes para quienes buscan resultados visibles y una mejora real de la condición física en poco tiempo.

Este sistema se estructura en ciclos de 20 segundos de esfuerzo máximo seguidos de 10 segundos de descanso total, y es adaptable para todas las personas.

Cómo es la rutina de 15 minutos para personas sin tiempo

A continuación, un ejemplo de una rutina que utiliza el método TABATA. Es importante considerar que los 20 segundos de ejercicio deben realizarse a máxima velocidad sin descuidar la técnica, que se debe realizar de manera correcta para evitar lesiones o dolores posteriores.

ejercicio en casa

1. Sentadillas

Colocá los pies a la anchura de los hombros, y bajá la cadera como si fueras a sentarte en una silla invisible, manteniendo la espalda recta y el peso en los talones. Subí con fuerza para regresar a la posición inicial.

2. Flexiones de brazos

En posición de plancha alta, con las manos ligeramente más abiertas que los hombros, bajá el pecho hacia el suelo manteniendo el cuerpo alineado como una tabla. Empujá con fuerza hacia arriba hasta extender los brazos.

3. Escaladores

Desde la posición de plancha, llevá las rodillas hacia el pecho de manera alterna y rápida, como si estuvieras corriendo contra el suelo. Mantené la cadera baja y el abdomen contraído en todo momento.

4. Zancadas alternas

Primero hay que dar un paso largo hacia adelante y luego bajá la rodilla de la pierna trasera hasta que casi toque el suelo. Ambas piernas deben formar un ángulo de 90 grados. Empujá con el pie delantero para volver al inicio y cambiá de pierna.

5. Plancha abdominal

Apoyá los antebrazos en el suelo y extendé las piernas, apoyándote en las puntas de los pies. Mantené el cuerpo en línea recta desde la cabeza hasta los talones, evitando que la cadera se caiga o se eleve demasiado.

6. Burpees

Este es el ejercicio de mayor intensidad. Desde una posición de pie, bajá las manos al suelo, lanzá los pies hacia atrás para quedar en posición de flexión y volvé a recoger los pies de un salto. El ejercicio termina con un salto vertical extendiendo los brazos.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Según el experto, desmiente la creencia de que la esperanza de vida está predeterminada por los genes familiares y pone en primer plano la influencia de la alimentación, el ejercicio, el sueño y la gestión del estrés.

Por qué la salud mitocondrial es fundamental para la longevidad y cómo hacer para tener más energía

El caso que terminó teniendo un giro drástico

Veía borroso y tenía un dolor de cabeza constante pero los médicos no identificaban el problema: el diagnóstico fue inesperado

El picante despierta interés científico por su posible impacto en la salud.

Esto le pasa al cuerpo cuando como picante: qué dice la ciencia

play

"Debemos tener muchos más": la fuerte advertencia sobre los casos de gripe H3N2 en Argentina

Nicole Kidman aplica un método de entrenamiento particular. 

Así es la rutina corta de ejercicios sencillos que hace Nicole Kidman para mantenerse en forma

Una revisión científica publicada en la revista Nutrients, concluyó que las personas que consumen entre dos y cinco tazas de café por día presentan un menor riesgo de mortalidad

Qué cantidad de tazas de café debés tomar por día para ayudar a la longevidad

Rating Cero

Ahora, llegó a la gran N roja, El hombre de tu vida, la novela argentina que ahora está en este sitio web y es tendencia, arrasó en 2011 en la televisión nacional y ahora lo está haciendo en este boom de streaming.
play

Esta novela con Guillermo Francella fue furor en su momento y ahora se puede ver en Netflix: cuál es

La presentación del look se dio a través de sus redes sociales.

La impresionante transformación de Guillermina Valdés: cambió de look al cierre del 2025

Brad Pitt vuelve a destacarse en el catálogo de Netflix.
play

Fue filmada en Argentina, está en Netflix y la protagoniza Brad Pitt: la película para ver antes de fin de año

George Clooney recordó a su hermana Adelia.

Murió la hermana de George Clooney a los 65 años: el desgarrador mensaje del actor

Pity Álvarez hizo delirar a 35 mil personas que estuvieron en el estadio Mario Alberto Kempes

Pity Álvarez volvió a los escenarios en Córdoba después de siete años: las perlitas de su show

Christian Petersen es un reconocido chef y empresario argentino de 56 años

Revelan un dato alentador sobe la salud de Christian Petersen

últimas noticias

play
Ahora, llegó a la gran N roja, El hombre de tu vida, la novela argentina que ahora está en este sitio web y es tendencia, arrasó en 2011 en la televisión nacional y ahora lo está haciendo en este boom de streaming.

Esta novela con Guillermo Francella fue furor en su momento y ahora se puede ver en Netflix: cuál es

Hace 7 minutos
Capricornio enseña que la abundancia llega cuando hay orden interno y compromiso real.

El mejor ritual de abundancia para el 21 del 12: cómo aprovechar la energía del solsticio

Hace 8 minutos
Javier Milei y Victoria Villarruel mantienen una tensa relación.

Milei mantiene una imagen positiva a dos años de su asunción y Villarruel tiene un alto rechazo

Hace 15 minutos
La rutina completa consta de seis ejercicios. 

El entrenamiento exprés para personas que están muy ocupadas: dura 15 minutos

Hace 36 minutos
La inactividad física sostenida impacta en músculos, huesos y metabolismo, con efectos acumulativos en la salud.

Esto le pasa al cuerpo si dejás de hacer ejercicio: tomá nota

Hace 46 minutos