Está en Netflix y ofrece la mezcla perfecta entre la ciencia ficción y el suspenso: una miniserie imperdible Esta producción rusa tiene una sola temporada de ocho capítulos, por lo que es perfecta para maratonear. Le da un giro nuevo a las historias de virus mortales, sin zombies pero con muchos escalofríos. + Seguir en







Esta serie rusa está basada en una exitosa novela posapocalíptica. Netflix

El catálogo de Netflix tiene opciones para todos los gustos y, lo que es aún mejor, filmadas en todas partes del mundo. Si estás buscando una serie corta, potente y que te enganche, la opción perfecta para maratonear es una miniserie imperdible que combina ciencia ficción y suspenso en dosis iguales.

Se trata de Hacia el lago, una producción rusa de 2019 que tiene solo una temporada de ocho capítulos. Está basada en Vongozero, una popular novela postapocalíptica escrita por Yana Vagner y, aunque pasa algo desapercibida en la plataforma, recibió excelentes críticas y comentarios del público.

Hacia el lago es la miniserie ideal para los fanáticos de los desastres y plagas que amenazan con destruir a la humanidad. Aunque en esta historia no hay zombies, el peligro es un virus que se origina en Moscú y comienza a extenderse rápidamente, obligando a un grupo de personas a luchar para sobrevivir.

Hacia el lago Netflix Netflix: sinopsis de Hacia el lago Un misterioso virus, tan mortal y contagioso como desconocido, arrasa la ciudad de Moscú. Todas las personas infectadas presentan los mismos síntomas: tos y ojos decolorados; después de tres o cuatro días, mueren inevitablemente. Pronto, la capital rusa entra en cuarentena y se convierte en un caos apocalíptico.

Los habitantes de la ciudad caen en la desesperación. No hay electricidad, el dinero perdió su valor y la anarquía crece. En medio del caos, Sergey decide huir de Moscú junto a su esposa, el hijo de ella, su exesposa, su propio hijo, su padre y una familia vecina. Si quieren sobrevivir, deberán superar la amenaza que los acecha y sus propios conflictos familiares.

Tráiler de Hacia el lago Embed - Hacia el Lago Netflix Tráiler Oficial Reparto de Hacia el lago Kirill Käro como Sergey.

Viktoriya Isakova como Anna.

Aleksandr Robak como Lyonya.

Natalya Zemtsova como Marina.

Maryana Spivak como Irina.

Yuri Kuznetsov como Boris Mikhailovich.

Eldar Kalimulin como Misha.

Viktoriya Agalakova como Polina.

Saveliy Kudryashov como Anton.

Aleksandr Yatsenko como Pavel.