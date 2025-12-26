IR A
IR A

Está en Netflix y ofrece la mezcla perfecta entre la ciencia ficción y el suspenso: una miniserie imperdible

Esta producción rusa tiene una sola temporada de ocho capítulos, por lo que es perfecta para maratonear. Le da un giro nuevo a las historias de virus mortales, sin zombies pero con muchos escalofríos.

Esta serie rusa está basada en una exitosa novela posapocalíptica.

Esta serie rusa está basada en una exitosa novela posapocalíptica.

Netflix

El catálogo de Netflix tiene opciones para todos los gustos y, lo que es aún mejor, filmadas en todas partes del mundo. Si estás buscando una serie corta, potente y que te enganche, la opción perfecta para maratonear es una miniserie imperdible que combina ciencia ficción y suspenso en dosis iguales.

Jim Carrey protagoniza el clásico navideño: El Grinch
Te puede interesar:

La protagoniza Jim Carrey, se volvió un clásico navideño y está en Netflix: cuál es

Se trata de Hacia el lago, una producción rusa de 2019 que tiene solo una temporada de ocho capítulos. Está basada en Vongozero, una popular novela postapocalíptica escrita por Yana Vagner y, aunque pasa algo desapercibida en la plataforma, recibió excelentes críticas y comentarios del público.

Hacia el lago es la miniserie ideal para los fanáticos de los desastres y plagas que amenazan con destruir a la humanidad. Aunque en esta historia no hay zombies, el peligro es un virus que se origina en Moscú y comienza a extenderse rápidamente, obligando a un grupo de personas a luchar para sobrevivir.

Hacia el lago

Netflix: sinopsis de Hacia el lago

Un misterioso virus, tan mortal y contagioso como desconocido, arrasa la ciudad de Moscú. Todas las personas infectadas presentan los mismos síntomas: tos y ojos decolorados; después de tres o cuatro días, mueren inevitablemente. Pronto, la capital rusa entra en cuarentena y se convierte en un caos apocalíptico.

Los habitantes de la ciudad caen en la desesperación. No hay electricidad, el dinero perdió su valor y la anarquía crece. En medio del caos, Sergey decide huir de Moscú junto a su esposa, el hijo de ella, su exesposa, su propio hijo, su padre y una familia vecina. Si quieren sobrevivir, deberán superar la amenaza que los acecha y sus propios conflictos familiares.

Tráiler de Hacia el lago

Embed - Hacia el Lago Netflix Tráiler Oficial

Reparto de Hacia el lago

  • Kirill Käro como Sergey.
  • Viktoriya Isakova como Anna.
  • Aleksandr Robak como Lyonya.
  • Natalya Zemtsova como Marina.
  • Maryana Spivak como Irina.
  • Yuri Kuznetsov como Boris Mikhailovich.
  • Eldar Kalimulin como Misha.
  • Viktoriya Agalakova como Polina.
  • Saveliy Kudryashov como Anton.
  • Aleksandr Yatsenko como Pavel.
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El resultado es una película de ritmo sostenido que mantiene la tensión de principio a fin.
play

Esta remake mexicana a pura acción ya está en Netflix y es de lo más visto: de qué película se trata

Este k-drama es tendencia en Netflix.
play

Este drama coreano sobre una abogada y un fanatismo oculto por el k-pop llegó a Netflix y es tendencia: cómo se llama

Tiene diez episodios y está cargada de pasión y drama. 
play

Hoy en Netflix: la miniserie de traición y deseo que te invita a ver más y más

Este título se posicionó entre lo más visto del gigante del streaming, consolidándose como una apuesta segura para maratonear durante el fin de semana.
play

Esta serie mexicana estrenó su tercera temporada en Netflix y se convirtió en lo más visto: cuál es y de qué se trata

La famosa serie de Netflix alcanzó una nueva temporada y es furor.
play

Cómo es la quinta temporada de Emily en París, la serie romántica que sigue causando furor en Netflix

El quiebre definitivo ocurre con la aparición del cuerpo sin vida de una adolescente en los mismos bosques donde el grupo practica la caza. 
play

Lo nuevo en Netflix: de qué se trata Las Esposas Cazadoras, la serie ideal para ver en un fin de semana

últimas noticias

Nuevos estudios analizaron los efectos del uso de Chat GPT.

¿Chat GPT arruina el cerebro? Descubrí lo que pasa cuando usás mucho un chatbot

Hace 28 minutos
El hecho tuvo lugar el 12 de marzo en el marco de la marcha de jubilados. 

Caso Pablo Grillo: la Cámara Federal confirmó el procesamiento del cabo Héctor Guerrero

Hace 39 minutos
La actualización se apoya en la Ley Nº 13.927 y en el Decreto Nº 2.103/22.

A cuánto llegará el trámite de la VTV con aumento en enero 2026

Hace 46 minutos
Los lugares históricos infaltables en tu agenda de Turismo porteño

Cómo es la Manzana de las Luces, el lugar que está ubicado en el centro de Buenos Aires y tiene mucha historia

Hace 46 minutos
Barby Franco publicó el regalo en sus redes sociales.

El ostentoso regalo de u$s300 mil que Fernando Burlando le hizo a Barby Franco por Navidad

Hace 47 minutos