Récord del Banco Central: alcanzó el mayor nivel de reservas en la era Milei

Las reservas brutas internacionales del Banco Central de la República Argentina (BCRA) treparon u$s596 millones este viernes y alcanzaron los u$s43.610 millones, el nivel más alto desde el inicio del gobierno de Javier Milei, impulsadas por un fuerte aumento del precio del oro y por el ingreso de divisas por parte de organismos internacionales.
Según un informe del organismo que lidera Santiago Bausili, este viernes las reservas registraron una suba diaria inédita, alcanzando en la semana corta de Navidad un avance en las arcas de u$s1.197 millones. En términos netos, se situaron en los u$s2.388 millones, según la estimación del economista Federico Machado.
En la previa del pago de un vencimiento de deuda por u$s4.200 millones del próximo 9 de enero, la revalorización del oro que integra los activos del Central y los ingresos netos de organismos internacionales -principalmente del Banco Interamericano de Desarrollo- por u$s360 millones determinaron el fuerte aumento en las reservas en el BCRA.
Según estimaciones del economista Fernando Marull (FMyA), el valor del oro acumuló una suba del 73% en lo que va del año, lo que se traduce en una mejora cercana a u$s3.900 millones en las reservas. Actualmente, el oro representa más de u$s9.000 millones del total de las reservas internacionales, lo que eleva su participación del 15% al 20%.
Cabe destacar, que bajo la forma de medición del Fondo Monetario Internacional (FMI), que no contempla los desembolsos del organismo, las reservas netas se ubicaban en u$s15.755 millones negativos.
Además, las compras del Tesoro Nacional en las últimas semanas también completaron las posiciones en dólares. El ministro de Economía, Luis Caputo, reconoció que adquirieron casi u$s900 millones por fuera del Mercado Libre Único de Cambios (MULC), para afrontar vencimientos de u$s4.300 millones que el Estado debe pagar en enero a acreedores privados.