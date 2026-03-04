Incrementan las temperaturas, pero persisten las lluvias: cuándo llega el diluvio a Buenos Aires

La inestabilidad continúa en todo el país. El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas meteorológicas por tormentas y viento para el centro y sur del territorio.

Horas antes del arribo de un gigantesco diluvio que afectará la provincia de Buenos Aires, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta por tormentas y viento para gran parte del territorio nacional. ¿Cómo estará el clima?

Las provincias de Jujuy, Salta, Chaco, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja, Córdoba, San Luis y Santa Fe se encuentran bajo alerta por tormentas.

En estos territorios, se esperan tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, que pueden ser superados de manera puntual.

En el caso del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) desde Meteored informaron que la jornada se mantendrá estable con temperaturas máximas que pueden alcanzar los 29°. Sin embargo, "entre la noche y la madrugada del jueves, un nuevo frente frío , esta vez con mayor desarrollo, va a ingresar sobre la región y cambiará por completo las condiciones ".

También aclararon, que este frente frío no se desplazará rápidamente, sino que "va a mantenerse oscilando en la región durante al menos 48 horas, prolongando la inestabilidad sobre el centro y norte del país".

En paralelo, el SMN también emitió una alerta por vientos para las Islas Malvinas, Tierra del Fuego y Santa Cruz, el territorio será afectado por vientos del sector oeste y sudoeste, con velocidades entre 40 y 65 km/h y ráfagas que pueden superar los 90 km/h.

Cómo estará el tiempo en CABA: ¿Llueve o no llueve?

Para lo que resta de la semana en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), se espera una transición de condiciones calurosas hacia un tiempo más inestable y fresco.

El miércoles 4 se presenta como el día más cálido con una máxima de 29° y cielo mayormente nublado, aunque hacia la noche comenzarán a registrarse ráfagas de viento de entre 42 y 50 km/h.

CABA 4-3-26 Captura pronóstico extendido CABA.

La situación desmejora significativamente el jueves 5, un día marcado por lluvias y tormentas con probabilidades de hasta el 70% y ráfagas constantes de viento durante toda la jornada, lo que hará descender la máxima a 24°. El viernes 6 se mantendrá la inestabilidad con probabilidad de precipitaciones (10-40%) y temperaturas similares.

Hacia el fin de semana, el tiempo comenzará a mejorar: el sábado 7 todavía presentará ráfagas de viento por la mañana y nubosidad variable con una máxima de 23°, mientras que el domingo 8 será el día más fresco y estable de la serie, con una mínima de 16°, máxima de 23° y cielo algo nublado.

Alerta meteorológica por tormentas y viento: las localidades afectadas

Tormentas

Chaco: Chacabuco - Comandante Fernández - Doce de Octubre - Dos de Abril - Fray Justo Santa María de Oro - General Belgrano - Independencia - Libertador General San Martín - Mayor Luis Jorge Fontana - Nueve de Julio - O'Higgins - Presidencia de la Plaza - Quitilipi - San Lorenzo - Sargento Cabral - Tapenagá - Veinticinco de Mayo.

Chacabuco - Comandante Fernández - Doce de Octubre - Dos de Abril - Fray Justo Santa María de Oro - General Belgrano - Independencia - Libertador General San Martín - Mayor Luis Jorge Fontana - Nueve de Julio - O'Higgins - Presidencia de la Plaza - Quitilipi - San Lorenzo - Sargento Cabral - Tapenagá - Veinticinco de Mayo. Santa Fe : Belgrano - Castellanos - Las Colonias - San Martín - Nueve de Julio - San Cristóbal - San Justo.

: Belgrano - Castellanos - Las Colonias - San Martín - Nueve de Julio - San Cristóbal - San Justo. Jujuy: El Carmen - Ledesma - Palpalá - San Antonio - San Pedro - Santa Bárbara - Valle Grande - Zona baja de Doctor Manuel Belgrano - Zona baja de Tilcara.

El Carmen - Ledesma - Palpalá - San Antonio - San Pedro - Santa Bárbara - Valle Grande - Zona baja de Doctor Manuel Belgrano - Zona baja de Tilcara. Salta: Capital - Cerrillos - Guachipas - La Viña - Zona baja de Chicoana - Zona baja de La Caldera - Zona baja de Rosario de Lerma - Zona montañosa de Cafayate.

Capital - Cerrillos - Guachipas - La Viña - Zona baja de Chicoana - Zona baja de La Caldera - Zona baja de Rosario de Lerma - Zona montañosa de Cafayate. Tucumán: todo el territorio.

todo el territorio. Catamarca : Ambato - Ancasti - Capayán - Capital - El Alto - Fray Mamerto Esquiú - La Paz - Paclín - Santa Rosa - Valle Viejo - Zona serrana de Pomán.

: Ambato - Ancasti - Capayán - Capital - El Alto - Fray Mamerto Esquiú - La Paz - Paclín - Santa Rosa - Valle Viejo - Zona serrana de Pomán. La Rioja: Arauco - Capital - Castro Barros – Sanagasta - Chamical - General Belgrano - General Ocampo.

Arauco - Capital - Castro Barros – Sanagasta - Chamical - General Belgrano - General Ocampo. Santiago del Estero: Atamisqui - Banda - Capital - Choya - Loreto - Ojo de Agua - Robles - San Martín – Silípica - Este de Alberdi - Este de Copo - Este de Moreno - Aguirre - Avellaneda - Belgrano - General Taboada - Juan F. Ibarra - Mitre - Quebrachos - Rivadavia - Salavina – Sarmiento.

Atamisqui - Banda - Capital - Choya - Loreto - Ojo de Agua - Robles - San Martín – Silípica - Este de Alberdi - Este de Copo - Este de Moreno - Aguirre - Avellaneda - Belgrano - General Taboada - Juan F. Ibarra - Mitre - Quebrachos - Rivadavia - Salavina – Sarmiento. Córdoba: Zona baja de Cruz del Eje - Zona baja de Minas - General San Martín - Marcos Juárez – Unión.

Zona baja de Cruz del Eje - Zona baja de Minas - General San Martín - Marcos Juárez – Unión. San Luis: Zona serrana de Ayacucho - Zona serrana de Belgrano - Zona serrana de Coronel Pringles - Zona serrana de Juan Martín de Pueyrredón - Zona serrana de Libertador General San Martín.

Viento