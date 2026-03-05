Avanza un frente frío que traerá 72 horas de tormentas en Buenos Aires: a qué hora llueve
Durante los próximos días, la inestabilidad se mantendrá durante varias horas en la provincia. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de avisos por fuertes precipitaciones y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h.
Avanza un frente frío en Buenos Aires y se adelanta el otoño, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta meteorológica amarilla por tormentas para varias provincias de Argentina. La inestabilidad y mal tiempo se mantendrán durante, al menos, 72 horas.
Las provincias bajo alerta amarilla son Chaco, Jujuy, Salta, Santiago del Estero, Tucumán, La Rioja, Catamarca, Córdoba, y San Luis.
En esta línea informaron que el área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, que pueden ser superados de manera puntual.
También el SMN compartió una alerta amarilla por temperaturas extremas de calor en la provincia de Misiones, estas máximas pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas.
Pronóstico extendido para Buenos Aires: cómo seguirá el clima
En la Buenos Aires se espera un cambio en las condiciones del tiempo durante los próximos días, marcado por el ingreso de un frente frío que traerá lluvias, viento y un descenso de la temperatura que hará sentir un clima más otoñal en plena transición del verano.
El jueves se presentará con cielo mayormente nublado y probabilidad de lluvias y chaparrones hacia la tarde y la noche, con una temperatura que irá de 19 a 26 grados y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 50 km/h. El viernes continuará la inestabilidad con lluvias y tormentas aisladas durante buena parte del día, mientras que la temperatura se mantendrá templada, entre 19 y 25 grados.
Tras el paso del frente frío, el fin de semana llegará con una mejora en las condiciones del tiempo, pero con aire más fresco: el sábado se espera cielo entre nublado y parcialmente nublado, con mínima de 17 y máxima de 23 grados, y el domingo continuará estable, con temperaturas que oscilarán entre 16 y 23 grados.
Así, el descenso térmico y las mañanas más frescas reforzarán la sensación de que el otoño se adelantó en la ciudad. El lunes, en tanto, el cielo se mantendrá parcialmente nublado y la temperatura volverá a subir levemente, con una mínima de 19 y una máxima cercana a los 26 grados.
Alerta meteorológica por tormentas: las localidades afectadas
Chaco: Chacabuco - Comandante Fernández - Doce de Octubre - Dos de Abril - Fray Justo Santa María de Oro - General Belgrano - Independencia - Libertador General San Martín - Mayor Luis Jorge Fontana - Nueve de Julio - O'Higgins - Presidencia de la Plaza - Quitilipi - San Lorenzo - Sargento Cabral - Tapenagá - Veinticinco de Mayo - Noroeste de Almirante Brown - Noroeste de General Güemes.
Córdoba: Ischilín - Río Seco - Sobremonte – Tulumba - Zona serrana de Cruz del Eje - Zona serrana de Minas - Zona serrana de Pocho - Zona serrana de San Alberto - Zona serrana de San Javier - Juárez Celman - Zona baja de Río Cuarto.
San Luis: Zona serrana de Ayacucho - Zona serrana de Belgrano - Zona serrana de Coronel Pringles - Zona serrana de Juan Martín de Pueyrredón - Zona serrana de Libertador General San Martín - Zona baja de Coronel Pringles - Zona baja de General Pedernera.
Santiago del Estero: toda la provincia.
Tucumán: toda la provincia.
San Juan: 25 de Mayo - Angaco - Caucete - San Martín - Valle Fértil.
La Rioja: Chamical - General Belgrano - General Ocampo - Chilecito - Famatina - General Ángel Vicente Peñaloza - Independencia - San Blas de los Sauces - Zona baja de Coronel Felipe Varela - Zona baja de General Lamadrid - Zona baja de Vinchina.
Catamarca: Ambato - Ancasti - Capayán - Capital - El Alto - Fray Mamerto Esquiú - La Paz - Paclín - Santa Rosa - Valle Viejo - Zona serrana de Pomán Zona de monte de Andalgalá - Zona de monte de Belén - Zona de monte de Pomán - Zona de monte de Santa María - Zona de monte de Tinogasta.
Salta: Anta - General Güemes - La Candelaria - Metán - Rosario de la Frontera Valles de Cachi - Valles de Cafayate - Valles de Chicoana - Valles de La Caldera - Valles de La Poma - Valles de Molinos - Valles de Rosario de Lerma - Valles de San Carlos.
Jujuy: El Carmen - Ledesma - Palpalá - San Antonio - San Pedro - Santa Bárbara - Valle Grande - Zona baja de Doctor Manuel Belgrano - Zona baja de Tilcara Puna de Cochinoca - Puna de Humahuaca - Puna de Rinconada - Puna de Santa Catalina - Puna de Tilcara - Puna de Tumbaya - Yavi