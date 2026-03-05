Avanza un frente frío que traerá 72 horas de tormentas en Buenos Aires: a qué hora llueve

Durante los próximos días, la inestabilidad se mantendrá durante varias horas en la provincia. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de avisos por fuertes precipitaciones y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h.

Avanza un frente frío en Buenos Aires y se adelanta el otoño, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta meteorológica amarilla por tormentas para varias provincias de Argentina . La inestabilidad y mal tiempo se mantendrán durante, al menos, 72 horas.

En esta línea informaron que el área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, que pueden ser superados de manera puntual.

También el SMN compartió una alerta amarilla por temperaturas extremas de calor en la provincia de Misiones , estas máximas pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas.

En la Buenos Aires se espera un cambio en las condiciones del tiempo durante los próximos días, marcado por el ingreso de un frente frío que traerá lluvias, viento y un descenso de la temperatura que hará sentir un clima más otoñal en plena transición del verano.

El jueves se presentará con cielo mayormente nublado y probabilidad de lluvias y chaparrones hacia la tarde y la noche, con una temperatura que irá de 19 a 26 grados y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 50 km/h. El viernes continuará la inestabilidad con lluvias y tormentas aisladas durante buena parte del día, mientras que la temperatura se mantendrá templada, entre 19 y 25 grados.

CABA pronóstico 5-3-26 Captura pronóstico 5-3-16 del SMN.

Tras el paso del frente frío, el fin de semana llegará con una mejora en las condiciones del tiempo, pero con aire más fresco: el sábado se espera cielo entre nublado y parcialmente nublado, con mínima de 17 y máxima de 23 grados, y el domingo continuará estable, con temperaturas que oscilarán entre 16 y 23 grados.

Así, el descenso térmico y las mañanas más frescas reforzarán la sensación de que el otoño se adelantó en la ciudad. El lunes, en tanto, el cielo se mantendrá parcialmente nublado y la temperatura volverá a subir levemente, con una mínima de 19 y una máxima cercana a los 26 grados.

Alerta meteorológica por tormentas: las localidades afectadas