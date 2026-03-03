3 de marzo de 2026 Inicio
Quedan atrás los 32 grados: se viene una tormenta que genera un drástico cambio en la temperatura

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), un viento frío afectará el clima durante la primera semana de marzo en Buenos Aires.

El clima fresco vuelve a la Ciudad de Buenos Aires. 

El clima fresco vuelve a la Ciudad de Buenos Aires. 

  • El calor de 32°C termina esta semana por el ingreso de un frente frío.
  • El miércoles será el último día de temperaturas altas en el AMBA.
  • Mientras tanto, el jueves llegarán tormentas aisladas que bajarán la máxima a 25 grados.
  • El viernes continuará la inestabilidad con una temperatura máxima de 24 grados.

Luego de un inicio de marzo con calor sofocante y marcas térmicas que alcanzaron los 32°, el escenario meteorológico en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) cambiará drásticamente en los próximos días, según los últimos reportes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Se esperan tormentas fuertes en el centro del país. 
De acuerdo al pronóstico, el ingreso de un frente frío pondrá fin a las temperaturas elevadas de los últimos días con la llegada de tormentas y un marcado descenso de la temperatura. Además, el organismo emitió un aviso por fuertes precipitaciones esta semana que alcanza a varias localidades de la provincia de Buenos Aires y a otras provincias como Santa Fe, Río Negro, La Pampa, Córdoba, San Luis, Mendoza, San Juan y La Rioja.

Cómo es el pronóstico del tiempo en la Ciudad de Buenos Aires durante esta semana

clima cielo nublado
Se esperan lluvias en la Ciudad de Buenos Aires previo al fin de semana.

Se esperan lluvias en la Ciudad de Buenos Aires previo al fin de semana.

La semana comenzó con condiciones veraniegas, pero la estabilidad se termina a medida que se acerca el fin de semana. Este martes 3 de marzo se espera una jornada de transición con cielo mayormente nublado. Las marcas térmicas oscilarán entre una mínima de 22° y una máxima de 30°. Aunque la probabilidad de precipitaciones es baja (alrededor del 10%), la humedad comenzará a sentirse con mayor intensidad.

El miércoles será el último día de calor intenso y el termómetro volverá a trepar hasta los 32°, con una mínima de 22°. Mientras que el jueves un frente frío barrerá la zona central del país, provocando lluvias y tormentas aisladas durante la madrugada y la mañana. Debido a esto, la temperatura máxima caerá drásticamente hasta los 25°, mientras que la mínima descenderá a los 19°.

Para el viernes se prevé cielo nublado con probabilidad de lluvias (entre 10% y 40%) y marcas térmicas que no superarán los 24°, con una temperatura mínima de alrededor de 18°. Este clima se mantendrá por el resto del fin de semana.

