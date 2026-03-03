Se aproxima un gigantesco diluvio por 48 horas en Buenos Aires: rigen alertas por lluvias y tormentas

El mal tiempo no da tregua y la primera semana de marzo estará marcada por la inestabilidad en gran parte del país. El Servicio Meteorológico Nacional emitió varios avisos por caída de granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h.

Durante la madrugada del martes avanzó un sistema de tormentas fuerte con ráfagas de 70 km/h sobre Córdoba, Santa Fe y centro de Buenos Aires . El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta meteorológica naranja y amarilla por lluvias y viento para varias provincias de Argentina.

Las provincias bajo alerta por tormentas son Jujuy, Salta, Formosa, Chaco, Tucumán, Santa Fe, Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja, Córdoba, Corrientes y Entre Ríos .

Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, lluvias abundantes en cortos períodos y ráfagas fuertes que pueden alcanzar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre los 40 y 70 mm, que pueden ser superados de forma puntual, expresaron del SMN

#URGENTE | Avanzan tormentas y se registran ráfagas muy considerables. Destacan: Ráfagas +100 km/h sobre el Sur de Santa Fe y Sur de Entre Ríos Ráfagas moderadas sobre #CABA y alrededores en las próximas horas. Llueva moderada. Tormentas con granizo en Cba y San Luis. pic.twitter.com/xBIEtJy3Ks

Mientras que en Chubut, Río Negro y Neuquén rige una alerta por vientos del sector oeste y sudoeste, con velocidades entre 40 y 65 km/h y ráfagas que pueden superar los 90 km/h.

El martes 3 se presenta con cielo parcialmente nublado durante toda la jornada. La temperatura irá de los 20° de mínima a 28° de máxima, sin probabilidad de lluvias.

El miércoles 4 será el día más caluroso del período: la mínima será de 22° y la máxima alcanzará los 32°. El cielo estará mayormente nublado, pero sin precipitaciones significativas.

CABA pronóstico 3-3-26 Captura del SMN.

El jueves 5 cambia el panorama: se espera un descenso de temperatura (24° de máxima y 20° de mínima) y lluvias durante gran parte del día, con probabilidades que oscilan entre 40% y 70%. Además, se prevén ráfagas intensas que podrían ubicarse entre 42 y 50 km/h.

El viernes 6 continuará inestable, con chaparrones intermitentes y probabilidades de lluvia entre 10% y 40%. La temperatura se moverá entre los 19° y 24°.

Alerta meteorológica: las localidades afectadas