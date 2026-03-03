3 de marzo de 2026 Inicio
Se aproxima un gigantesco diluvio por 48 horas en Buenos Aires: rigen alertas por lluvias y tormentas

El mal tiempo no da tregua y la primera semana de marzo estará marcada por la inestabilidad en gran parte del país. El Servicio Meteorológico Nacional emitió varios avisos por caída de granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h.

Se esperan tormentas fuertes en el centro del país. 

Durante la madrugada del martes avanzó un sistema de tormentas fuerte con ráfagas de 70 km/h sobre Córdoba, Santa Fe y centro de Buenos Aires. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta meteorológica naranja y amarilla por lluvias y viento para varias provincias de Argentina.

El clima fresco vuelve a la Ciudad de Buenos Aires. 
Quedan atrás los 32 grados: se viene una tormenta que genera un drástico cambio en la temperatura

Las provincias bajo alerta por tormentas son Jujuy, Salta, Formosa, Chaco, Tucumán, Santa Fe, Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja, Córdoba, Corrientes y Entre Ríos.

Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, lluvias abundantes en cortos períodos y ráfagas fuertes que pueden alcanzar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre los 40 y 70 mm, que pueden ser superados de forma puntual, expresaron del SMN

Mientras que en Chubut, Río Negro y Neuquén rige una alerta por vientos del sector oeste y sudoeste, con velocidades entre 40 y 65 km/h y ráfagas que pueden superar los 90 km/h.

¿Cuándo diluvia en CABA? El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional

El martes 3 se presenta con cielo parcialmente nublado durante toda la jornada. La temperatura irá de los 20° de mínima a 28° de máxima, sin probabilidad de lluvias.

El miércoles 4 será el día más caluroso del período: la mínima será de 22° y la máxima alcanzará los 32°. El cielo estará mayormente nublado, pero sin precipitaciones significativas.

Captura del SMN.

El jueves 5 cambia el panorama: se espera un descenso de temperatura (24° de máxima y 20° de mínima) y lluvias durante gran parte del día, con probabilidades que oscilan entre 40% y 70%. Además, se prevén ráfagas intensas que podrían ubicarse entre 42 y 50 km/h.

El viernes 6 continuará inestable, con chaparrones intermitentes y probabilidades de lluvia entre 10% y 40%. La temperatura se moverá entre los 19° y 24°.

Alerta meteorológica: las localidades afectadas

  • Entre Ríos: Diamante - La Paz - Nogoyá - Paraná – Villaguay - Concordia - Federación - Federal - Feliciano - San Salvador.
  • Corrientes: Concepción - Curuzú Cuatiá - Mercedes - San Roque – Sauce - Bella Vista - Esquina - Goya – Lavalle.
  • Santa Fe: Belgrano - Castellanos - Las Colonias - San Martín - Nueve de Julio - San Cristóbal - San Justo - General Obligado - San Javier – Vera.
  • Córdoba: Río Primero - Río Segundo - Tercero Arriba - Ischilín - Río Seco - Sobremonte – Tulumba - Zona baja de Cruz del Eje - Zona baja de Minas.
  • La Rioja: Chamical - General Belgrano - General Ocampo.
  • Catamarca: Ambato - Ancasti - Capayán - Capital - El Alto - Fray Mamerto Esquiú - La Paz - Paclín - Santa Rosa - Valle Viejo - Zona serrana de Pomán
  • Tucumán: toda la provincia.
  • Santiago del Estero: toda la provincia.
  • Salta: Capital - Cerrillos - Guachipas - La Viña - Zona baja de Chicoana - Zona baja de La Caldera - Zona baja de Rosario de Lerma - Zona montañosa de Cafayate - General José de San Martín - Yunga de Iruya - Yunga de Orán - Yunga de Santa Victoria.
  • Jujuy: Puna de Cochinoca - Puna de Humahuaca - Puna de Rinconada - Puna de Santa Catalina - Puna de Tilcara - Puna de Tumbaya – Yavi.
  • Chaco: Noroeste de Almirante Brown - Noroeste de General Güemes.
  • Formosa: Bermejo - Matacos - Ramón Lista.
Alerta naranja y amarilla en 9 provincias por tormentas intensas: qué ciudades serán afectadas

¿Se adelanta el otoño? Llega un nuevo frente frío que traerá tormentas: cómo seguirá el pronóstico

Rige una alerta amarilla por tormentas para cinco provincias de Argentina: a qué hora llueve

Continúa el frío en la Ciudad de Buenos Aires y rige una alerta por tormentas: ¿llueve el fin de semana?

Después del alivio, vuelve el calor a Buenos Aires con más de 30°: cómo seguirá el clima

Tras las tormentas, avanza el frío en Buenos Aires: avanza un ciclón sobre el Mar argentino

Tras las tormentas, se adelantó el frío en Buenos Aires: avanza un ciclón sobre el Mar Argentino

