Se aproxima un gigantesco diluvio por 48 horas en Buenos Aires: rigen alertas por lluvias y tormentas
El mal tiempo no da tregua y la primera semana de marzo estará marcada por la inestabilidad en gran parte del país. El Servicio Meteorológico Nacional emitió varios avisos por caída de granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h.
Se esperan tormentas fuertes en el centro del país.
Télam
Durante la madrugada del martes avanzó un sistema de tormentas fuerte con ráfagas de 70 km/h sobre Córdoba, Santa Fe y centro de Buenos Aires. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta meteorológica naranja y amarilla por lluvias y viento para varias provincias de Argentina.
Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, lluvias abundantes en cortos períodos y ráfagas fuertes que pueden alcanzar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre los 40 y 70 mm, que pueden ser superados de forma puntual, expresaron del SMN
Mientras que en Chubut, Río Negro y Neuquén rige una alerta por vientos del sector oeste y sudoeste, con velocidades entre 40 y 65 km/h y ráfagas que pueden superar los 90 km/h.
¿Cuándo diluvia en CABA? El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional
El martes 3 se presenta con cielo parcialmente nublado durante toda la jornada. La temperatura irá de los 20° de mínima a 28° de máxima, sin probabilidad de lluvias.
El miércoles 4 será el día más caluroso del período: la mínima será de 22° y la máxima alcanzará los 32°. El cielo estará mayormente nublado, pero sin precipitaciones significativas.
El jueves 5 cambia el panorama: se espera un descenso de temperatura (24° de máxima y 20° de mínima) y lluvias durante gran parte del día, con probabilidades que oscilan entre 40% y 70%. Además, se prevén ráfagas intensas que podrían ubicarse entre 42 y 50 km/h.
El viernes 6 continuará inestable, con chaparrones intermitentes y probabilidades de lluvia entre 10% y 40%. La temperatura se moverá entre los 19° y 24°.
Alerta meteorológica: las localidades afectadas
Entre Ríos: Diamante - La Paz - Nogoyá - Paraná – Villaguay - Concordia - Federación - Federal - Feliciano - San Salvador.
Santa Fe: Belgrano - Castellanos - Las Colonias - San Martín - Nueve de Julio - San Cristóbal - San Justo - General Obligado - San Javier – Vera.
Córdoba: Río Primero - Río Segundo - Tercero Arriba - Ischilín - Río Seco - Sobremonte – Tulumba - Zona baja de Cruz del Eje - Zona baja de Minas.
La Rioja: Chamical - General Belgrano - General Ocampo.
Catamarca: Ambato - Ancasti - Capayán - Capital - El Alto - Fray Mamerto Esquiú - La Paz - Paclín - Santa Rosa - Valle Viejo - Zona serrana de Pomán
Tucumán: toda la provincia.
Santiago del Estero: toda la provincia.
Salta: Capital - Cerrillos - Guachipas - La Viña - Zona baja de Chicoana - Zona baja de La Caldera - Zona baja de Rosario de Lerma - Zona montañosa de Cafayate - General José de San Martín - Yunga de Iruya - Yunga de Orán - Yunga de Santa Victoria.
Jujuy: Puna de Cochinoca - Puna de Humahuaca - Puna de Rinconada - Puna de Santa Catalina - Puna de Tilcara - Puna de Tumbaya – Yavi.
Chaco: Noroeste de Almirante Brown - Noroeste de General Güemes.