Llegan las tormentas al AMBA: hasta cuándo está anunciado lluvia

El alivio térmico finalmente desembarca en el Área Metropolitana de Buenos Aires y se extiende hasta el fin de semana.

Fuertes lluvias afectarán a varias localidades de la provincia de Buenos Aires. 

Cecilia Profético
  • El jueves 5 de marzo llega el frente frío con tormentas intensas y ráfagas de hasta 50 km/h.
  • La temperatura sufrirá un fuerte descenso, con una máxima que no superará los 24°.
  • El viernes continuará la inestabilidad con lluvias aisladas y chaparrones durante gran parte del día.
  • El sábado cesarán las precipitaciones y las condiciones comenzarán a mejorar de forma progresiva.

Tras un miércoles de calor agobiante, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó que este jueves 5 de marzo se producirá el esperado cambio de tiempo. El ingreso de una masa de aire frío provocará tormentas de variada intensidad y un marcado descenso de temperatura, dejando atrás las marcas superiores a los 30 grados.

Para este jueves, el organismo prevé una jornada inestable con una probabilidad de precipitaciones de entre el 40% y 70%. Los fenómenos más intensos se anunciaron para la madrugada y la mañana, acompañados por ráfagas de viento del sector sur que podrían alcanzar los 50 km/h. La temperatura máxima se ubicará en apenas 24°, mientras que la mínima rondará los 19°.

Con este clima, el SMN recomienda evitar actividades al aire libre durante toda la jornada y asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Hasta cuándo está anunciado lluvia en el AMBA

lluvia-de-verano

Según el pronóstico extendido del SMN, la inestabilidad no se limitará solo al jueves:

  • Viernes 6 de marzo: el tiempo seguirá gris y ventoso. Se esperan lluvias aisladas y chaparrones durante gran parte del día, con una probabilidad de entre el 10% y 40%. La temperatura se mantendrá fresca, con una mínima de 19° y una máxima que no superará los 24°.
  • Sábado 7 de marzo: las condiciones comenzarán a mejorar de manera progresiva. Si bien el cielo permanecerá mayormente nublado por la mañana, ya no se esperan lluvias. Será un día ideal para actividades al aire libre con temperaturas muy agradables: mínima de 17° y máxima de 23°.
  • Domingo 8 de marzo: se consolida el buen tiempo. El sol ganará protagonismo con un cielo algo nublado y vientos leves del sur. Los registros térmicos oscilarán entre los 16° y 23°, marcando un cierre de fin de semana con un clima típicamente otoñal.
