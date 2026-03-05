Llegan las tormentas al AMBA: hasta cuándo está anunciado lluvia El alivio térmico finalmente desembarca en el Área Metropolitana de Buenos Aires y se extiende hasta el fin de semana. Por + Seguir en







Fuertes lluvias afectarán a varias localidades de la provincia de Buenos Aires. Cecilia Profético

El jueves 5 de marzo llega el frente frío con tormentas intensas y ráfagas de hasta 50 km/h. La temperatura sufrirá un fuerte descenso, con una máxima que no superará los 24°. El viernes continuará la inestabilidad con lluvias aisladas y chaparrones durante gran parte del día. El sábado cesarán las precipitaciones y las condiciones comenzarán a mejorar de forma progresiva. Tras un miércoles de calor agobiante, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó que este jueves 5 de marzo se producirá el esperado cambio de tiempo. El ingreso de una masa de aire frío provocará tormentas de variada intensidad y un marcado descenso de temperatura, dejando atrás las marcas superiores a los 30 grados.

Para este jueves, el organismo prevé una jornada inestable con una probabilidad de precipitaciones de entre el 40% y 70%. Los fenómenos más intensos se anunciaron para la madrugada y la mañana, acompañados por ráfagas de viento del sector sur que podrían alcanzar los 50 km/h. La temperatura máxima se ubicará en apenas 24°, mientras que la mínima rondará los 19°.

Con este clima, el SMN recomienda evitar actividades al aire libre durante toda la jornada y asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Hasta cuándo está anunciado lluvia en el AMBA lluvia-de-verano Según el pronóstico extendido del SMN, la inestabilidad no se limitará solo al jueves:

Viernes 6 de marzo: el tiempo seguirá gris y ventoso. Se esperan lluvias aisladas y chaparrones durante gran parte del día, con una probabilidad de entre el 10% y 40%. La temperatura se mantendrá fresca, con una mínima de 19° y una máxima que no superará los 24° .

el tiempo seguirá gris y ventoso. Se esperan durante gran parte del día, con una probabilidad de entre el 10% y 40%. La temperatura se mantendrá fresca, con una mínima de 19° y una máxima que no superará los . Sábado 7 de marzo: las condiciones comenzarán a mejorar de manera progresiva. Si bien el cielo permanecerá mayormente nublado por la mañana, ya no se esperan lluvias . Será un día ideal para actividades al aire libre con temperaturas muy agradables: mínima de 17° y máxima de 23° .

las condiciones comenzarán a mejorar de manera progresiva. Si bien el cielo permanecerá mayormente nublado por la mañana, . Será un día ideal para actividades al aire libre con temperaturas muy agradables: mínima de y máxima de . Domingo 8 de marzo: se consolida el buen tiempo. El sol ganará protagonismo con un cielo algo nublado y vientos leves del sur. Los registros térmicos oscilarán entre los 16° y 23°, marcando un cierre de fin de semana con un clima típicamente otoñal.