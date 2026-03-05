Llegan las tormentas al AMBA: hasta cuándo está anunciado lluvia

- El jueves 5 de marzo llega el frente frío con tormentas intensas y ráfagas de hasta 50 km/h.
- La temperatura sufrirá un fuerte descenso, con una máxima que no superará los 24°.
- El viernes continuará la inestabilidad con lluvias aisladas y chaparrones durante gran parte del día.
- El sábado cesarán las precipitaciones y las condiciones comenzarán a mejorar de forma progresiva.
Tras un miércoles de calor agobiante, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó que este jueves 5 de marzo se producirá el esperado cambio de tiempo. El ingreso de una masa de aire frío provocará tormentas de variada intensidad y un marcado descenso de temperatura, dejando atrás las marcas superiores a los 30 grados.