Continúan las demoras y cancelaciones tras el descarrilamiento del tren Sarmiento: cómo funciona el servicio La empresa informó que se realizan cuestiones operativas en la zona donde ocurrió el incidente, por lo que las formaciones no realizan el recorrido con normalidad. Estaciones llenas y bronca entre los trabajadores. Por







El Sarmiento funciona con demoras y cancelaciones. Redes sociales

Luego del descarrilamiento del tren Sarmiento, Trenes Argentinos informó demoras en el servicio y también cancelaciones durante la mañana del miércoles y toda la jornada. La misma situación se repitió durante las primeras horas del jueves y permanece así durante el mediodía.

A través de la cuenta oficial en X, informaron que durante la tarde había funcionado con demoras por problemas técnicos. El último reporte fue a las 19 luego de la hora pico y, al amanecer el jueves, ocurrió lo mismo.

“El tren Sarmiento circula con demoras y cancelaciones por cuestiones operativas”, indicó el mensaje con horario a las 7. Durante la jornada del miércoles, el delegado del tren Sarmiento, Cristian Duarte, indicó que se hizo el reclamo correspondiente porque el sistema ferroviario tiene un sistema de señales viejo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/InfoTSarmiento/status/1988909385335140834&partner=&hide_thread=false #EstadoDelServicio



El #TrenSarmiento circula con demoras y cancelaciones por cuestiones operativas. 6:58 h — Info Tren Sarmiento (@InfoTSarmiento) November 13, 2025 Cabe destacar que, tras el pedido del juez federal Julián Ercolini, se le hicieron análisis de alcohol en sangre y exámenes toxicológicos, pero dieron negativos. Mismo resultado para los señaleros.

Los peritos descararon una falla humana, según indicó TN. El sistema tiene cerrojo y traba de palanca, lo que impediría que la vía se accione por la palanca, ya que no funciona mientras el tren circula.