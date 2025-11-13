13 de noviembre de 2025 Inicio
Continúan las demoras y cancelaciones tras el descarrilamiento del tren Sarmiento: cómo funciona el servicio

La empresa informó que se realizan cuestiones operativas en la zona donde ocurrió el incidente, por lo que las formaciones no realizan el recorrido con normalidad. Estaciones llenas y bronca entre los trabajadores.

El Sarmiento funciona con demoras y cancelaciones.

Luego del descarrilamiento del tren Sarmiento, Trenes Argentinos informó demoras en el servicio y también cancelaciones durante la mañana del miércoles y toda la jornada. La misma situación se repitió durante las primeras horas del jueves y permanece así durante el mediodía.

El maquinista dio negativo en alcohol y drogas.
A través de la cuenta oficial en X, informaron que durante la tarde había funcionado con demoras por problemas técnicos. El último reporte fue a las 19 luego de la hora pico y, al amanecer el jueves, ocurrió lo mismo.

“El tren Sarmiento circula con demoras y cancelaciones por cuestiones operativas”, indicó el mensaje con horario a las 7. Durante la jornada del miércoles, el delegado del tren Sarmiento, Cristian Duarte, indicó que se hizo el reclamo correspondiente porque el sistema ferroviario tiene un sistema de señales viejo.

Cabe destacar que, tras el pedido del juez federal Julián Ercolini, se le hicieron análisis de alcohol en sangre y exámenes toxicológicos, pero dieron negativos. Mismo resultado para los señaleros.

Los peritos descararon una falla humana, según indicó TN. El sistema tiene cerrojo y traba de palanca, lo que impediría que la vía se accione por la palanca, ya que no funciona mientras el tren circula.

