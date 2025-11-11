Se pone en marcha el boleto estudiantil universitario en CABA: quiénes pueden pedirlo y cómo se obtiene

Con algunas demoras, comenzó a regir el uso del boleto estudiantil universitario con un descuento del 100% para viajes en el transporte público en la Ciudad. Pero para obtenerlo se deben cumplir una serie de requisitos.
El mismo permite hacer viajes con un descuento del 100% en todos los subtes, el Premetro y en las 30 líneas de colectivos que circulan solo por el territorio porteño.
Si bien la ley 6770 se votó en diciembre del año pasado en la Legislatura porteña, recién ahora se pudo poner en práctica, ya que se logró resolver las cuestiones técnicas necesarias para vincular la tarjeta Sube de cada uno de los usuarios.
Según indicó el Ministerio de Educación Porteño, una vez aprobado el beneficio, habrá una verificación periódica de que siga siendo necesario y el estudiante podrá conservarlo
“Una vez realizada la solicitud del boleto, tu beneficio pasará por un proceso de validación. En esta etapa podríamos pedirte información adicional para confirmar los datos y avanzar con la asignación del beneficio”, señalaron las autoridades porteñas.
El boleto estará destinado a los estudiantes del Nivel Superior Terciario, Universitario y de Formación Técnico Profesional que cumplan con una serie de requisitos
El Boleto Educativo permite hacer viajes con 100% descuento en todas las líneas del subte porteño, en el Premetro y en las 30 líneas de colectivos que circulan solo por la Ciudad: 4, 7, 12, 23, 25, 26, 34, 39, 42, 44, 47, 50, 61, 62, 64, 65, 68, 76, 84, 90, 99, 102, 106, 107, 108, 109, 115, 118, 132 y 151.
La bonificación total de la tarifa estará disponible para un máximo de 96 viajes mensuales y de 4 por día de lunes a sábados entre las 5 y las 23.59. sin embargo, los domingos y feriados no podrá utilizarse el beneficio.
Además, según dispuso el Ministerio de Educación de la Ciudad, podrá usar solamente dentro del “período lectivo efectivo informado por la institución educativa” de cada alumno y “se limitará a los días con cursada presencial”. Por fuera de los días y horarios establecidos, el medio de transporte cobrará la tarifa normal.
Luego que sea aprobado el beneficio, habrá una verificación periódica, cada cuatrimestre, de que siga siendo necesario y el estudiante podrá conservarlo. Para ello, se deberá tener en cuenta una serie de requisitos.
La gestión se puede hacer online mediante la web de Trámites a Distancia (TAD) del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que requiere previamente tener (o crear gratis) un usuario y una contraseña en la plataforma miBA.
Para iniciar el trámite y cargar todos los datos y documentos hay que ingresar al sitio buenosaires.gob.ar/educacion/boleto-educativo y tocar el botón "Registrarte", o bien directamente tocar aquí.