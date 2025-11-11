11 de noviembre de 2025 Inicio
Se pone en marcha el boleto estudiantil universitario en CABA: quiénes pueden pedirlo y cómo se obtiene

El mismo permite hacer viajes con un descuento del 100% en todos los subtes, el Premetro y en las 30 líneas de colectivos que circulan solo por el territorio porteño.

Por
La bonificación estará disponible de lunes a sábado entre las 5 y las 23.59

Con algunas demoras, comenzó a regir el uso del boleto estudiantil universitario con un descuento del 100% para viajes en el transporte público en la Ciudad. Pero para obtenerlo se deben cumplir una serie de requisitos.

Si bien la ley 6770 se votó en diciembre del año pasado en la Legislatura porteña, recién ahora se pudo poner en práctica, ya que se logró resolver las cuestiones técnicas necesarias para vincular la tarjeta Sube de cada uno de los usuarios.

Según indicó el Ministerio de Educación Porteño, una vez aprobado el beneficio, habrá una verificación periódica de que siga siendo necesario y el estudiante podrá conservarlo

“Una vez realizada la solicitud del boleto, tu beneficio pasará por un proceso de validación. En esta etapa podríamos pedirte información adicional para confirmar los datos y avanzar con la asignación del beneficio”, señalaron las autoridades porteñas.

Boleto estudiantil universitario: quiénes pueden obtenerlo

El boleto estará destinado a los estudiantes del Nivel Superior Terciario, Universitario y de Formación Técnico Profesional que cumplan con una serie de requisitos

  • Tener su domicilio de residencia dentro del territorio de la Ciudad de Buenos Aires.
  • Pertenecer a un hogar porteño de “clase media vulnerable” o de "clase media frágil”, según la clasificación del Instituto de Estadística y Censos porteño.
  • Cursar en una institución educativa local o nacional asentada en CABA, que puede ser: de gestión pública, social, privada con 100% de subsidio estatal.
  • Ser alumno regular de la institución educativa, que abarca: para los ingresantes a una carrera, ara universitarios avanzados (haber aprobado al menos 3 materias en los últimos 12 meses, incluyendo una en el último cuatrimestre o semestre), para terciarios avanzados (haber aprobado todas las materias -y al menos 3- del año académico anterior).
  • Para formación técnica profesional: tener inscripción activa en módulos, trayectos o capacitaciones laborales.

Boleto educativo universitario: cómo funciona

El Boleto Educativo permite hacer viajes con 100% descuento en todas las líneas del subte porteño, en el Premetro y en las 30 líneas de colectivos que circulan solo por la Ciudad: 4, 7, 12, 23, 25, 26, 34, 39, 42, 44, 47, 50, 61, 62, 64, 65, 68, 76, 84, 90, 99, 102, 106, 107, 108, 109, 115, 118, 132 y 151.

La bonificación total de la tarifa estará disponible para un máximo de 96 viajes mensuales y de 4 por día de lunes a sábados entre las 5 y las 23.59. sin embargo, los domingos y feriados no podrá utilizarse el beneficio.

Además, según dispuso el Ministerio de Educación de la Ciudad, podrá usar solamente dentro del “período lectivo efectivo informado por la institución educativa” de cada alumno y “se limitará a los días con cursada presencial”. Por fuera de los días y horarios establecidos, el medio de transporte cobrará la tarifa normal.

Boleto estudiantil universitario: cuánto tiempo dura

Luego que sea aprobado el beneficio, habrá una verificación periódica, cada cuatrimestre, de que siga siendo necesario y el estudiante podrá conservarlo. Para ello, se deberá tener en cuenta una serie de requisitos.

  • Mantenga la regularidad académica requerida.
  • Progrese en la carrera en los plazos previstos por el plan de estudios, o hasta 1 año más como excepción.
  • No tenga un título terciario o universitario.
  • No tenga una beca específica para el transporte universitario ni otro subsidio estatal con el mismo fin.
  • Boleto estudiantil universitario: cómo se tramita y qué documentos se requieren
  • Para la gestión el estudiante necesitará conseguir o tener a mano la siguiente documentación:
  • El DNI (Documento Nacional de Identidad)
  • El Certificado Boleto Educativo CABA, que se debe tramitar en la institución educativa.
  • Los comprobantes de ingresos del grupo familiar. De cada miembro con ingresos, el recibo de sueldo o la constancia del monotributo; y de cada miembro sin ingresos, la certificación negativa de ANSES.

La gestión se puede hacer online mediante la web de Trámites a Distancia (TAD) del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que requiere previamente tener (o crear gratis) un usuario y una contraseña en la plataforma miBA.

Para iniciar el trámite y cargar todos los datos y documentos hay que ingresar al sitio buenosaires.gob.ar/educacion/boleto-educativo y tocar el botón "Registrarte", o bien directamente tocar aquí.

