Mataderos: murió una mujer tras un choque entre un auto y un colectivo La víctima viajaba acompañada de otras tres personas, que fueron trasladadas al hospital Santojanni.







La mujer falleció en el lugar. Redes sociales

Una mujer falleció producto del choque entre un colectivo de la línea 126 y un auto en Mataderos, Ciudad de Buenos Aires. La víctima viajaba junto a otras tres personas que tuvieron que ser trasladadas al hospital Santojanni.

El hecho ocurrió en la intersección de Montiel al 3200 en la esquina Monte. El vehículo particular circulaba por Mnte, cuando el colectivo por Montiel no frenó. Al lugar arribaron los Bomberos de la Ciudad y el personal de la Comisaría Vecinal 9ª de la Policía de la Ciudad.

El personal acordonó la zona del accidente y confirmaron la muerte de la mujer, pero no brindaron más detalles de su intimidad. Los tres heridos están fuera de peligro, pero se encuentran aún en el hospital.

El hecho pasó durante la mañana del viernes y, debido a la gravedad del asunto, se requirió asistencia psicológica para una de las víctimas.