Conmovedoras revelaciones de una madre: su hija va a la escuela en que una alumna abrió fuego

La madre de una alumna de la escuela de Mendoza en la que otra estudiante disparó con un arma de fuego y se atrincheró aseguró que "se oyeron entre cinco y siete disparos". Después de varias horas de tensión, la niña entregó la pistola a las autoridades y fue trasladada hacia un hospital.

En diálogo con Radio Mitre, la mujer, llamada Fabiana, se refirió a los impactos de los balazos. "Se oyeron entre cinco y siete disparos, el primero al piso, casi a los pies de la profesora , el segundo al aire y los últimos no sé si fueron directamente a los efectivos que intentaron calmarla o si nuevamente fueron al aire", expresó.

En tal sentido, analizó la postura del establecimiento educativo: "No sé qué temperamento debería tomar la escuela con ella ante esta situación. Intuyo que en algún momento volverá a clases pero hay que trabajar todo lo referido al bullying. Si antes la molestaban por cómo vestía, hay que imaginarse ahora con todo esto. No sé si estará preparada psicológicamente para retomar y tampoco sé si lo estarán tanto sus compañeros como sus padres".

En tanto, señaló cómo se encuentra su hija luego del hecho, que se produjo en la escuela 4-042 Marcelino H. Blanco. "Mi hija está bien, estuvo shockeada por el hecho pero logró entender un montón de situaciones que por ahí no había vivido nunca. Ahora queda ver qué hace la escuela porque acá vimos a una pequeña persona con una 9 milímetros pidiendo ayuda" , advirtió.

La localidad mendocina de La Paz vivió un momento de mucha tensión en una escuela este miércoles, cuando una alumna llevó el arma reglamentaria de su padre policía, disparó al menos tres veces al aire y hasta llegó a apuntar a una compañera. Si bien ninguna persona resultó herida, la estudiante debió ser hospitalizada por una crisis nerviosa.

Rápidamente, cuando se dio a conocer el momento, las personas que se encontraban en el instituto Marcelino H. Blanco fueron trasladados al hospital de la ciudad y fueron asistidas por el personal médico. Si bien la mayoría fue dada de alta, la joven apuntada debió ser internada nuevamente por el shock.

En esa línea, la tía de la niña hospitalizada, Andrea, relató que su sobrina fue trasladada al hospital y a las 18 le dieron el alta, pero a la noche “cerca de las 21:30 o 22 se descompensó en la casa por una crisis nerviosa”. “Mi sobrina ahora está sedada para que no se vuelva a descompensar”, describió la actual situación.

“Creo que lo que más la shockeó fueron saber que fue apuntada por ella con quienes fueron muy compañeras en la escuela primaria”, explicó en La Mañana por C5N y analizó la situación de la nena que estuvo atrincherada en la escuela durante 5 horas: “No saben por qué llegó a esta situación la nena porque es muy buena compañera, muy buena alumna, compañera con los niños, no se metía en problemas, era muy alegre”.

Respecto a lo vivido dentro de la escuela y de cómo fue el momento en que estuvo frente al arma de fuego, Andrea aclaró que su parienta no le pudo contar mucho lo sucedida, ya que “después que se desmaya ya no se acuerda más nada”.

“Esperemos que cuando ella pase todo esto nos cuente bien realmente cómo fue. Si nos dijo que le había apuntado, pero hasta ahí no queremos preguntarle por la situación en la que está, con esta crisis muy grande”, agregó.