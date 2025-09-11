IR A
Yanina Latorre explotó contra Gimena Accardi: "Si te haces la canchera, después no digas que no das notas"

La mediática apuntó contra la actriz luego de sus recientes declaraciones en contra de Luzu TV y generó una guerra en el mundo del streaming.

Yanina Latorre sorprendió con sus palabras contra Gimena Accardi.

Durante una nueva emisión de su programa radial en El Observador, Yanina Latorre catalogó a Gimena Accardi como "la boluda del día" y fue muy dura contra ella. En un primer lugar, expresó: "Dejó parado a Nico Occhiato como que paga mal. Mañana, cuando te caigan 40 noteros a preguntarte por qué Nico Occhiato paga mal y Olga paga bien, no digas que no querés hablar porque no das notas porque los que lo dejan trascender son ustedes".

Pero la parte más picante llegó después, cuando la conductora señaló: "Para Nico, Migue Granados instaló que él paga mal, por eso lo odia. Yo banco que Gimena lo diga, pero bancá cuando un notero va y te lo pregunta. Si te haces la canchera, respondé después". Así, volvió a pelear públicamente con una de las mujeres del momento y se llevó muchas críticas en redes sociales.

Hasta el momento, Gimena Accardi no le contestó nada y desde las redes sociales la incentivan para que lo haga, ya que Yanina Latorre suele realizar este tipo de ataques sin importarle el qué dirán. Por eso, con el objetivo de no quedar mal parada, hay muchas chances de que la actriz opte por analizar bien su respuesta en lugar de hacerlo rápido.

Lali Espósito sorprendió al meterse en el escándalo entre Candela Vetrano y Gimena Accardi.

Lali Espósito sorprendió al meterse en el escándalo entre Candela Vetrano y Gimena Accardi.

