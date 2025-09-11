IR A
La impresionante transformación de Celeste Cid por un tratamiento estético

La reconocida actriz quedó expuesta en un reportaje y los usuarios de X la criticaron por "tocarse la cara".

La actriz de Papá X 2 fue tendencia en redes sociales.

La actriz de Papá X 2 fue tendencia en redes sociales.

La actriz Celeste Cid quedó envuelta en una polémica en redes sociales por su transformación a partir de una tratamiento estético.

La artista estuvo como invitada en en el programa de Sebastián Wainraich, Vuelta y Medio, en Urbana Play FM 104.3, donde habló de su nueva película Papá x 2, junto a Benjamín Vicuña, que se estrenará el jueves 18 de septiembre.

Ante la nueva imagen de la mediática, los usuarios de X se lanzaron a cuestionar por qué se había "tocado la cara", y debido a las repercusiones y comentarios, fue tendencia.

"Miren que yo respeto los cuerpos y ganas de otros de realizarse lo que quieran. Pero al cirujano/a de Celeste Cid lo quiero preso y con cadena perpetúa. No lo puedo creer", apuntó una internauta.

Entre las opiniones destacaron que "en esta parte levanta las cejas con toda su fuerza, y la piel de la frente ni se enteró, siguió rígida y planchadita", "hay q restaurar la pena de muerte y condenar al que le tocó la cara a celeste cid", remarcaron en redes.

Además, Celeste habló de su nueva pareja, el actor Santiago Korovsky, del elenco de División Palermo, de quien aseguró estar profundamente enamorada. La pareja lleva una relación de más de 2 años pero lo mantienen fuera de su vida profesional.

