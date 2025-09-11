La impresionante transformación de Celeste Cid por un tratamiento estético La reconocida actriz quedó expuesta en un reportaje y los usuarios de X la criticaron por "tocarse la cara".







La actriz de Papá X 2 fue tendencia en redes sociales. Redes Sociales

La actriz Celeste Cid quedó envuelta en una polémica en redes sociales por su transformación a partir de una tratamiento estético.

La artista estuvo como invitada en en el programa de Sebastián Wainraich, Vuelta y Medio, en Urbana Play FM 104.3, donde habló de su nueva película Papá x 2, junto a Benjamín Vicuña, que se estrenará el jueves 18 de septiembre.

Ante la nueva imagen de la mediática, los usuarios de X se lanzaron a cuestionar por qué se había "tocado la cara", y debido a las repercusiones y comentarios, fue tendencia.

"Miren que yo respeto los cuerpos y ganas de otros de realizarse lo que quieran. Pero al cirujano/a de Celeste Cid lo quiero preso y con cadena perpetúa. No lo puedo creer", apuntó una internauta.

Embed Miren que yo respeto los cuerpos y ganas de otros de realizarse lo que quieran. Pero al cirujano/a de Celeste Cid lo quiero preso y con cadena perpetúa. No lo puedo creer!! https://t.co/kEQHzDojPF — Queen of Spades ♠ (@Tefy_nti) September 10, 2025 Entre las opiniones destacaron que "en esta parte levanta las cejas con toda su fuerza, y la piel de la frente ni se enteró, siguió rígida y planchadita", "hay q restaurar la pena de muerte y condenar al que le tocó la cara a celeste cid", remarcaron en redes.