Alfredo Cornejo recibió a los negociadores del caso de la niña armada en Mendoza: "Fue una situación extrema"

El gobernador de la provincia puntana se encontró con las autoridades que dialogaron con la adolescente que se atrincheró en una escuela y advirtió que el hecho "puso a prueba a todo nuestro sistema".

El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo , advirtió que la situación de la adolescente que disparó en una escuela de esa provincia con un arma , se atrincheró y luego se entregó para ser trasladada a un hospital "puso a prueba a todo nuestro sistema, activando protocolos en seguridad, salud y educación". Además, recibió a las autoridades que dialogaron con la alumna.

En su cuenta de la red social X, Cornejo alertó por la magnitud del hecho, que se registró en la escuela 4-042 Marcelino H. Blanco: "Lo que vivimos ayer en La Paz nos conmovió profundamente y nos sigue interpelando. Una situación extrema que involucró a una menor y que puso a prueba a todo nuestro sistema, activando protocolos en seguridad, salud y educación".

"Hoy recibí en mi despacho a los negociadores, quienes trabajaron durante horas con profesionalismo, coraje y humanidad para que el operativo concluyera de manera exitosa, sin poner en riesgo ninguna vida" , remarcó en esta línea.

En tal sentido, elogió a los mediadores: "Su tarea fue decisiva y mostró el valor de contar con los recursos necesarios y fundamentalmente con equipos altamente preparados para enfrentar situaciones críticas. A ellos, en especial a la Fuerza de Operaciones Especiales y a todos los que intervinieron en el operativo, mi reconocimiento y gratitud".

En tanto, el gobernador mendocino destacó el operativo. "Por razones de seguridad, sus rostros se mantienen reservados. Es fundamental preservar el anonimato de estos profesionales para garantizar su intervención en futuras negociaciones. En momentos difíciles, la coordinación entre ministerios, fuerzas de seguridad y profesionales es lo que nos permite dar respuestas efectivas" , expresó.

El caso de la alumna atrincherada con un arma en una escuela de Mendoza

Una alumna de 14 años ingresó a la escuela 4-042 Marcelino H. Blanco, en la localidad mendocina de La Paz, con un arma y disparó al menos tres veces. La alumna permaneció atrincherada en el establecimiento, luego le entregó la pistola a la Policía local y fue trasladada hacia un hospital.

Según el testimonio de uno de los alumnos que asiste al mismo colegio, la nena ingresó a la institución con el arma descargada, durante el recreo fue al baño, la cargó y amenazó a varios compañeros. En el lugar se estableció un gran operativo y los alumnos fueron evacuados. Además, según el medio Mendoza Online, una maestra tuvo que ser asistida por sufrir un pico de presión.

En redes sociales se compartieron varios videos donde se ve a la joven caminar con una pistola en la mano y, en otro, se escuchan varios estruendos en un aula. Un helicóptero de Grupo de Resolución de Incidentes y Secuestros (GRIS) partió de la Base Cóndor hacia La Paz e integró el operativo. En un principio, los menores fueron trasladados al hospital Arturo Illia, ubicado a dos cuadras de la institución.

"Ha sido un procedimiento exitoso, donde ha trabajado muy bien la policía de Mendoza en general. Por parte del Ministerio Público hemos acompañado la gran labor de la policía. La menor está muy bien. Están con los padres”, expresó el fiscal Mariano Carabajal al término del operativo, quien contó que la niña fue trasladada a un hospital.

En uno de los videos se puede observar cómo un policía ingresa en el establecimiento y le grita a la joven "dejala un minuto en el piso, así podemos hablar", acto seguido se escucha un disparo. En las imágenes se escuchan varios gritos y palabras sueltas como "¡No corazón, no!".