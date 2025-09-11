Insólito: Polémica en el bar cambia de canal en la previa a su estreno El programa regresa a la televisión con la conducción de Mariano Iúdica y los productores sorprendieron al mudarlo de señal para su debut.







El programa televisivo Polémica en el bar finalmente no saldrá al aire por A24, sino que los directivos de televisión decidieron que se mantenga en América TV para esta nueva temporada y el periodista Ángel De Brito se encargó de revelar nuevos detalles sobre esta situación.

A través de su cuenta de X, De Brito fue quien lo confirmó con un posteo del resto de la nueva programación nocturna del canal. El conductor escribió "Las nueves noches de América TV desde el lunes 22 de septiembre" y reveló cómo quedó conformada la grilla:

Sálvese quien pueda (19:00), con Yanina Latorre.

LAM (20:00), con Ángel De Brito.

Polémica en el bar (22:00), con Mariano Iúdica, Carlos Maslatón, Diego Recalde, Javier Calvo, Marina Calabró, Iván Ramírez , Fredy Villarreal , Emmanuel Danann y Gabriel Anello .

, , Emmanuel Danann y . Trato Hecho (23:00), con Santiago Maratea.

Pasó en América (00:00), con Augusto "Tartu" Tartúfoli y Sabrina Rojas.

Ángel De Brito programación América TV Ángel De Brito reveló la nueva programación nocturna de América TV. Captura X Además del canal y el horario para el debut de Polémica en el bar, Ángel De Brito sorprendió tras anunciar tres nuevos integrantes de la mesa: el imitador Iván Ramírez, el comediante Fredy Villarreal y el mediático Gabriel Anello. Y esto no fue lo único, sino que no incluyó a Diego Moranzoni, quien incluso estuvo en la primera fotografía oficial del ciclo, por lo que generó incertidumbre con respecto al inicio de programa.

