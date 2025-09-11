IR A
Insólito: Polémica en el bar cambia de canal en la previa a su estreno

El programa regresa a la televisión con la conducción de Mariano Iúdica y los productores sorprendieron al mudarlo de señal para su debut.

Polémica en el bar ﻿vuelve a la televisión con un panel totalmente renovado.

Mariano Iúdica reemplazará a Marcela Tinayre en la conducción de Polémica en el bar.
Polémica en el bar vuelve a la televisión: quiénes acompañarán a Mariano Iúdica

A través de su cuenta de X, De Brito fue quien lo confirmó con un posteo del resto de la nueva programación nocturna del canal. El conductor escribió "Las nueves noches de América TV desde el lunes 22 de septiembre" y reveló cómo quedó conformada la grilla:

  • Sálvese quien pueda (19:00), con Yanina Latorre.
  • LAM (20:00), con Ángel De Brito.
  • Polémica en el bar (22:00), con Mariano Iúdica, Carlos Maslatón, Diego Recalde, Javier Calvo, Marina Calabró, Iván Ramírez, Fredy Villarreal, Emmanuel Danann y Gabriel Anello.
  • Trato Hecho (23:00), con Santiago Maratea.
  • Pasó en América (00:00), con Augusto "Tartu" Tartúfoli y Sabrina Rojas.
Ángel De Brito programación América TV
Ángel De Brito reveló la nueva programación nocturna de América TV.

Además del canal y el horario para el debut de Polémica en el bar, Ángel De Brito sorprendió tras anunciar tres nuevos integrantes de la mesa: el imitador Iván Ramírez, el comediante Fredy Villarreal y el mediático Gabriel Anello. Y esto no fue lo único, sino que no incluyó a Diego Moranzoni, quien incluso estuvo en la primera fotografía oficial del ciclo, por lo que generó incertidumbre con respecto al inicio de programa.

Marcelo Tinelli vuelve a la televisión: ¿El Trece quiere otro Bailando?

El conductor Marcelo Tinelli volverá a la televisión de la mano de El Trece y hay mucha expectativa por lo que será su vuelta al canal que más éxito le trajo de la mano del Bailando por un sueño, por lo que se deberá esperar para conocer cuál será el nuevo rumbo elegido para pelear por el rating tras su salida de América TV.

Marcelo Tinelli Bailando 2023 El Trece
Marcelo Tinelli volverá a El Trece luego de varios años en América TV.

