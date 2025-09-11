11 de septiembre de 2025 Inicio
Pánico en una escuela de Mendoza: otra alumna debió quedar internada por una crisis nerviosa

La tía de la adolescente habló sobre el momento que vivieron los chicos en la escuela Marcelino H. Blanco. “Antes de echarle la culpa a la nena, hay que ver qué le pasó y por qué tomó esta decisión”, reflexionó Andrea sobre lo ocurrido en el pueblo.

Por

La adolescente de 14 años que llevó el arma estuvo casi 5 años atrincherada en la escuela

La localidad mendocina de La Paz vivió un momento de mucha tensión en una escuela este miércoles, cuando una alumna llevó el arma reglamentaria de su padre policía, disparó al menos tres veces al aire y hasta llegó a apuntar a una compañera. Si bien ninguna persona resultó herida, la estudiante debió ser hospitalizada por una crisis nerviosa.

El intendente local confirmó que es familiar de la menor atrincherada.
El intendente de La Paz es familiar de la adolescente atrincherada en la escuela en Mendoza

Rápidamente, cuando se dio a conocer el momento, las personas que se encontraban en el instituto Marcelino H. Blanco fueron trasladados al hospital de la ciudad y fueron asistidas por el personal médico. Si bien la mayoría fue dada de alta, la joven apuntada debió ser internada nuevamente por el shock.

En esa línea, la tía de la niña hospitalizada, Andrea, relató que su sobrina fue trasladada al hospital y a las 18 le dieron el alta, pero a la noche “cerca de las 21:30 o 22 se descompensó en la casa por una crisis nerviosa”. “Mi sobrina ahora está sedada para que no se vuelva a descompensar”, describió la actual situación.

“Creo que lo que más la shockeó fueron saber que fue apuntada por ella con quienes fueron muy compañeras en la escuela primaria”, explicó en La Mañana por C5N y analizó la situación de la nena que estuvo atrincherada en la escuela durante 5 horas: “No saben por qué llegó a esta situación la nena porque es muy buena compañera, muy buena alumna, compañera con los niños, no se metía en problemas, era muy alegre”.

Mendoza

Respecto a lo vivido dentro de la escuela y de cómo fue el momento en que estuvo frente al arma de fuego, Andrea aclaró que su parienta no le pudo contar mucho lo sucedida, ya que “después que se desmaya ya no se acuerda más nada”.

“Esperemos que cuando ella pase todo esto nos cuente bien realmente cómo fue. Si nos dijo que le había apuntado, pero hasta ahí no queremos preguntarle por la situación en la que está, con esta crisis muy grande”, agregó.

La tía de la nena a la que apuntaron con el arma pidió “no culpar” a la adolescente

Consultada por los motivos que podrían llevarla a la adolescente de 14 años llevar un arma y disparar varios tiros, Andrea pidió no culpar a la niña sino intentar comprender la situación.

“A la nena tendrían que verla bien y por qué llegó a ese extremo, porque la mayoría de las personas que la conocen dicen que es muy tranquila, muy buena, callada. Me gustaría que antes de echarle la culpa, hay que ver qué le pasó a la nena y por qué tomó esta decisión. Por suerte no pasó nada mayor”, sostuvo en diálogo con C5N.

Según el testimonio de uno de los alumnos que asiste al mismo colegio, la nena ingresó a la institución con el arma descargada, durante el recreo fue al baño, la cargó y amenazó a varios compañeros. En el lugar se estableció un gran operativo y los alumnos fueron evacuados. Además, según el medio Mendoza Online, una maestra tuvo que ser asistida por sufrir un pico de presión.

Finalmente, luego de cinco horas de tensión y negociaciones con la menor, finalmente la nena le dio a las autoridades la pistola 9 mm, y se entregó. Fue trasladada al hospital.

