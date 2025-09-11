Nicki Nicole compartió una foto íntima con Lamine Yamal tras confirmar su romance La cantante rosarina terminó con los rumores y mostró qué hace en la privacidad con el futbolista de FC Barcelona.







Lamine Yamal y Nicki Nicole confirmaron su romance luego de varios idas y vueltas. Instagram

La cantante rosarina Nicki Nicole sorprendió con una cariñosa foto junto al futbolista Lamine Yamal luego de confirmar su romance y mostró qué es lo que hacen en la intimidad, ya que fue una de las preguntas más realizadas en redes sociales con motivo de su diferencia de edad.

A través de sus historias de Instagram, Nicole se hizo eco de las dudas generadas en las redes sociales con respecto a lo que hace en su intimidad con Yamal, ya que ella tiene 25 y él tiene 18 años. Así, compartió una selfie con el futbolista de Barcelona y es una de las primeras en las que se los observa bien cercanos.

Pero eso no fue lo único, sino que agregó otra imagen en la que se observó la televisión y una etiqueta de ubicación con el nombre "Fans La que se avecina". Esta es una serie española de comedia y humor negro que se estrenó el 22 de abril de 2007 y ya tiene 15 temporadas, por lo que es algo que ha conseguido unirlos en la intimidad.

Lamine Yamal Nicki Nicole historia Yamal y Nicole comparten el fanatismo por La que se avecina. Captura Instagram Este posteo llegó apenas un día después de la confirmación oficial de su romance, algo que generó muchas preguntas en las redes sociales recientemente. De esta manera, ahora se deberá esperar para conocer nuevos detalles sobre el vínculo, aunque lo cierto es que recién empieza su noviazgo y tiene mucho por delante.

