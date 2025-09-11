11 de septiembre de 2025 Inicio
El Gobierno le apuntó al Congreso tras los vetos de Milei: "No vamos a dejar que haga un desastre"

El vocero presidencial, Manuel Adorni, ratificó el rumbo político y económico pese a los resultados de las elecciones del domingo. Además, opinó que "una ley que no explica de dónde salen los recursos es inviable".

Por
Manuel Adorni cargó contra el Congreso.

Cámara de Diputados
El funcionario brindó una entrevista.
Adorni, sobre la derrota del Gobierno en las elecciones bonaerenses: "Fue un error político"

Pese a los resultados adversos en las elecciones legislativas de la Provincia de Buenos Aires, Adorni descartó pegar el volantazo en la cuestión de cara a octubre. "Nosotros no cambiamos el norte por una elección. Podemos reconocer cada uno de los errores que cometimos y corregir, pero no cambiar".

En diálogo con A24, Adorni afirmó que "cualquiera de los vetos nosotros los podemos explicar". Durante su descargó habló de desajustes presupuestarios y delirios populistas", a la vez que advirtió: "No vamos a dejar que el Congreso haga un desastre".

Adorni cargó contra el Congreso tras los vetos

Luego, hizo un alto en los dos vetos que salieron esta semana y detalló: "El caso discapacidad aumenta el gasto u$s5 millones. Una ley no explica de dónde sale el recurso, es inviable". En tanto, sobre el Garrahan señaló que "se recortaron cargos politizados" y que "hoy el Hospital no tiene más déficit".

Sobre los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), comentó que "están pensados por si hay crisis en la provincia", pero que se usó como "un histórico fondo de la política". "Le damos el uso que debería darle la política que es para inundaciones e incendios", afirmó.

