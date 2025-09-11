El Mono Burgos aclaró la frase desafortunada sobre Lamine Yamal que lo dejó fuera de la TV española El exentrenador de Newell's se refirió por primera vez a los dichos sobre la promesa del Barcelona que fue criticada por presunto tono racista y expresó: "“Fue un elogio en forma de chiste" Por







El entrenador tuvo una desafortunada frase sobre el crack del Barcelona.

El exfutbolista Germán El Mono Burgos reapareció en la televisión española, tras una larga ausencia luego de la polémica que se desató su frase desafortunada sobre la figura del Barcelona Lamine Yamal, que le costó su despido como comentarista del canal Movistar Plus. “Si no le va bien en el fútbol, puede ganarse la vida en un semáforo”, había expresado, en una declaración que trajo controversia.

El exayudante del Cholo Simeone en Atlético de Madrid habló con Josep Pedrerol en el programa El Cafelito y aclaró sus dichos: “Fue un elogio en forma de chiste. ¿Dónde se ve el talento? En la calle. No se entendió porque quizás no hay tantos malabaristas (en las calles de España), solamente hay un poco en el Paseo de la Castellana”.

Además, bromeó: “Lo bueno de todo esto es que a mí me llaman Mono, ¡no encaja por ningún lado!”. Ante la consulta sobre cómo lo afectó personalmente el hecho, admitió: “No me afectó. Al contrario. Recibí un afecto que no lo esperaba. Se entendió rápidamente. En todo caso no se entendió en Movistar Plus. Yo los llamé para salirme. Me bajé para no hacer problemas ni generar malestar”.

El exarquero contó además cómo manejó la polémica que se disparó por su chiste. “Mandé mensaje a la familia, mandé mensaje a todo el mundo hasta que me encontré con el presidente (Joan) Laporta (del Barcelona)”, contó.

“Fue el año pasado en el partido con el Rayo Vallecano. Me presento y le digo: ‘hola, soy Germán Burgos’. Y me dice: ‘hola, Mono querido’. A lo que respondí: ‘no, presidente, no me diga Mono’. Y me dice: ‘yo soy hombre de fútbol’. Yo también. ‘Se ha ido todo de madre’, me dice. Fue muy cariñoso, me invitó al entrenamiento a ver a Flick”, concluyó.