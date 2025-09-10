El Gobierno de Mendoza aclaró que no hay registro que la adolescente que llevó un arma a la escuela haya sufrido bullying

Tadeo García Salazar, ministro de Educación, brindó las primeras informaciones sobre el caso y solicitó evitar cualquier tipo de información al respecto en tanto se logre determinar las causas del accionar de la adolescente de 14 años.

En medio de la tensión que se vivió en la Escuela 4-042 Marcelino H. Blanco luego que una adolescente ingresara con armada a la institución ubicada en la localidad de La Paz, desde el Gobierno provincial aseguran que no hay registros que la joven de 14 años haya sufrido bullying.

Durante una conferencia de prensa, el ministro de Educación de Mendoza, Tadeo García Salaza r, detalló que la negociación llevó casi cinco horas y aseguró que “se está haciendo el monitoreo y el Ministerio Público Físico está haciendo todo el acompañamiento desde el punto de vista legal”.

Respecto a la situación de la alumna, aseguró que “no hay registro en el historial de la ficha escolar de la estudiante con un registro de bullying o algo relacionado a ese tipo”, de igual modo aclaró que “si lo hubiese se trabajarían con los profesionales adecuados”. Además, en esa línea, aclaró “por ahora no tenemos su diagnóstico mental”.

“Son problemáticas que hay que abordar interdisciplinariamente. Tiene matices de salud mental y en otros de la persona. Ese abordaje hay que hacerlo con profesionales muy delicadamente. Cuando tengamos el diagnóstico y la conclusión de la situación, la daremos a conocer. No queremos apresurar ningún tipo de conclusión. Es una situación delicada en proceso con una menor ”, sumó.

Por otro lado, pidió ser “cuidadosos con cualquier tipo de información que veamos hasta el momento”. “Hoy tenemos todo el profesional de la provincia puesto en la paz a disposición de la comunidad educativa”, subrayó.

Luego de más de tres horas de tensión en el colegio, finalmente la adolescente de 14 años entregó el arma 9 mm con la que ingresó y se entregó a la Policía y fue trasladada a una clínica.

Cuál es la situación de los niños que estaban dentro del establecimiento

El ministro de Educación de Mendoza, Tadeo García Salazar, explicó que pese a que la adolescente se haya atrincherado en la escuela, se logró evacuar la misma y que todos los alumnos salieron ilesos.

También explicó que “muchos estudiantes fueron trasladados al hospital” de La Paz en el marco del operativo y que ya se difundieron los teléfonos de contacto para que “cualquier padre o alumno quiera tener algún tipo de asesoramiento o manifestar cualquier tipo de situación podrán hacerlo”.

Por último, el funcionario remarcó que “no es una problemática de la escuela propiamente” ye indicó que el resto de las escuelas de la ciudad continúan teniendo clases con normalidad. “Creemos que la escuela es el medio para que estos temas se charlen. Si la comunidad educativa sufre un problema de esta magnitud, hay que hablarlo ahí”, señaló.