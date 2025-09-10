10 de septiembre de 2025 Inicio
El Gobierno de Mendoza aclaró que no hay registro que la adolescente que llevó un arma a la escuela haya sufrido bullying

Tadeo García Salazar, ministro de Educación, brindó las primeras informaciones sobre el caso y solicitó evitar cualquier tipo de información al respecto en tanto se logre determinar las causas del accionar de la adolescente de 14 años.

La nena de 14 años llevó el arma 9 mm

La nena de 14 años llevó el arma 9 mm, reglamentaria de su padre Policía

La adolescente entró armada a la escuela y luego de 5 horas fue rescatada sana y salva.
Alumna armada en Mendoza: qué dijeron los compañeros de la adolescente

Durante una conferencia de prensa, el ministro de Educación de Mendoza, Tadeo García Salazar, detalló que la negociación llevó casi cinco horas y aseguró que “se está haciendo el monitoreo y el Ministerio Público Físico está haciendo todo el acompañamiento desde el punto de vista legal”.

Respecto a la situación de la alumna, aseguró que “no hay registro en el historial de la ficha escolar de la estudiante con un registro de bullying o algo relacionado a ese tipo”, de igual modo aclaró que “si lo hubiese se trabajarían con los profesionales adecuados”. Además, en esa línea, aclaró “por ahora no tenemos su diagnóstico mental”.

“Son problemáticas que hay que abordar interdisciplinariamente. Tiene matices de salud mental y en otros de la persona. Ese abordaje hay que hacerlo con profesionales muy delicadamente. Cuando tengamos el diagnóstico y la conclusión de la situación, la daremos a conocer. No queremos apresurar ningún tipo de conclusión. Es una situación delicada en proceso con una menor”, sumó.

Por otro lado, pidió ser “cuidadosos con cualquier tipo de información que veamos hasta el momento”. “Hoy tenemos todo el profesional de la provincia puesto en la paz a disposición de la comunidad educativa”, subrayó.

Luego de más de tres horas de tensión en el colegio, finalmente la adolescente de 14 años entregó el arma 9 mm con la que ingresó y se entregó a la Policía y fue trasladada a una clínica.

Cuál es la situación de los niños que estaban dentro del establecimiento

El ministro de Educación de Mendoza, Tadeo García Salazar, explicó que pese a que la adolescente se haya atrincherado en la escuela, se logró evacuar la misma y que todos los alumnos salieron ilesos.

También explicó que “muchos estudiantes fueron trasladados al hospital” de La Paz en el marco del operativo y que ya se difundieron los teléfonos de contacto para que “cualquier padre o alumno quiera tener algún tipo de asesoramiento o manifestar cualquier tipo de situación podrán hacerlo”.

Por último, el funcionario remarcó que “no es una problemática de la escuela propiamente” ye indicó que el resto de las escuelas de la ciudad continúan teniendo clases con normalidad. “Creemos que la escuela es el medio para que estos temas se charlen. Si la comunidad educativa sufre un problema de esta magnitud, hay que hablarlo ahí”, señaló.

Mendoza: el fiscal que intervino en el caso de la nena armada sostuvo que la menor "está muy bien" y junto a sus padres

Tensión en Mendoza: así es La Paz, el pueblo en alerta por una nena armada en la escuela

Por qué recomiendan el papel aluminio para limpiar la cocina

En septiembre 2025 vencen muchas multas y no tendrás que pagarlas: qué debés saber

Por qué las aspiradoras podrían ser un peligro para la salud

Alumna armada en Mendoza: el recuerdo de "Pantriste" y la masacre de Carmen de Patagones

Yanina Latorre apuntó contra Sofi Martínez: "En Telefe la odian..."

Revelaron quién es el famoso casado con el que Evangelina Anderson tendría un romance

Danilo Montana: de Morón al escenario, la cumbia con sello callejero

Marcelo Tinelli vuelve a la televisión: ¿El Trece quiere otro Bailando?

Cuál es la trama de La nobleza de las flores, el animé que está siendo lo más visto de Netflix

Revelado: cuál fue el motivo por el cual se separaron Cande Tinelli y Coti Sorokin

Canasta básica: en agosto, una familia tipo necesitó $1.160.000 para no ser pobre

Yanina Latorre apuntó contra Sofi Martínez: "En Telefe la odian..."

Alumna armada en Mendoza: qué dijeron los compañeros de la adolescente

Elon Musk ya no es el hombre más rico del mundo: lo desbancó Larry Ellison, cofundador de Oracle

Revelaron quién es el famoso casado con el que Evangelina Anderson tendría un romance

