Donald Trump, sobre la condena a Jair Bolsonaro: "Es muy parecido a lo que intentaron hacer conmigo"

El presidente de Estados Unidos definió como "muy sorprendente" la pena que recibió el exmandatario de Brasil por el intento de golpe de Estado a Lula da Silva.

Donald Trump y Jair Bolsonaro.

Télam
Donald Trump anunció que condecorará a Charlie Kirk tras su asesinato
En diálogo con un grupo de periodistas, Trump expuso que se encuentra asombrado tras la decisión del máximo tribunal del país vecino. "Pensé que fue un buen presidente de Brasil y me resulta muy sorprendente que eso pueda suceder. Era un buen hombre", expresó.

En tal sentido, comparó su caso con el del líder del Partido Liberal (PL): "Eso es muy parecido a lo que intentaron hacer conmigo, pero no lo consiguieron en absoluto".

Donald Trump 15082025

En tanto, previamente, el republicano había impuesto un arancel del 50% a Brasil en julio en represalia por el juicio contra Bolsonaro. "La forma en la que Brasil le ha tratado a un líder altamente respectado en el mundo durante su mandato, incluido Estados Unidos, es una vergüenza internacional", indicó Trump en una carta a Lula.

"El juicio no debería tener lugar. Es una caza de brujas que debe terminar inmediatamente", agregó el presidente republicano", añadió el mandatario estadounidense en aquel entonces.

La condena contra Jair Bolsonaro en Brasil

En una decisión histórica, la Primera Sala del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil condenó al expresidente Jair Bolsonaro a 27 años y 3 meses de prisión. Esta sentencia marca un precedente al ser la primera vez que un exmandatario brasileño es condenado por intento de golpe de Estado. La condena también incluye otros cargos graves.

Los magistrados de la Primera Sala emitieron sus votos tras un extenso análisis de las pruebas presentadas. Cristiano Zanin, Cármen Lúcia, Flávio Dino y Alexandre de Moraes votaron a favor de la condena, mientras que Luiz Fux se pronunció en contra. El voto del magistrado de Moraes, relator del caso, fue particularmente influyente, ya que argumentó que el expresidente había liderado una compleja organización criminal para desestabilizar el Estado.

La sentencia establece que Bolsonaro es culpable de múltiples delitos. Los principales cargos son intento de golpe de Estado, organización criminal, abolición violenta del Estado de derecho, daños agravados y deterioro del patrimonio histórico. Estos cargos se relacionan directamente con las acciones y declaraciones de Bolsonaro durante su mandato, que según la corte, buscaban subvertir el orden democrático y perpetuarse en el poder.

La pena de prisión se divide en 24 años y 9 meses de reclusión y 2 años y 6 meses de detención. Además, el expresidente deberá pagar una multa de alrededor de u$s75.000.

El juez de Moraes, al dictar sentencia, resaltó la culpabilidad de Bolsonaro al considerar su papel como líder de una organización criminal. Según su declaración, el expresidente manipuló el aparato estatal y utilizó recursos públicos para difundir "narrativas falsas" con el objetivo de generar inestabilidad social. Moraes también tuvo en cuenta la edad del acusado, más de 70 años, como un factor atenuante al momento de determinar la pena.

