El hombre más rico del mundo quiere comprar Warner Bros. Discovery Tras superar a Elon Musk, Larry Ellison quiere meterse de lleno en el mundo de Hollywood y va en búsqueda de las series y películas de este conglomerado.







Warner Bros. Discovery podría fusionarse con Paramount Global. Redes sociales

El hombre más rico del mundo quiere comprar Warner Bros. Discovery luego de pagar u$s8 mil millones por Paramount Global, una decisión que evidencia su deseo por meterse de lleno en el mundo de las series y películas de Hollywood.

Según informó The Wall Street Journal, Paramount Global prepara una oferta para comprar Warner Bros. Discovery. Si bien no especificó el monto exacto, el periódico reveló que la familia Ellison va en búsqueda de la totalidad de la compañía, incluyendo sus canales de cable y su estudio cinematográfico.

Luego de hacerse pública esta información, las acciones de Warner Bros. Discovery se dispararon más de un 35%, mientras que las de Paramount subieron más de un 5%.

WBD tiene actualmente una capitalización bursátil de u$s39.800 millones, mientras que Paramount tiene una de u$s17.950 millones.

Larry Ellison Elon Musk Larry Ellison superó a Elon Musk como el hombre con más dinero en el mundo. Redes sociales En agosto, Skydance Media, propiedad de David Ellison, cerró su fusión de u$s8 mil millones con Paramount tras un largo proceso de revisión por parte de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC). Así, se quedó con CBS, Paramount Pictures, Comedy Central, MTV, BET Media Group, Nickelodeon, Paramount+ y Pluto TV, entre otras empresas.