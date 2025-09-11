El hombre más rico del mundo quiere comprar Warner Bros. Discovery luego de pagar u$s8 mil millones por Paramount Global, una decisión que evidencia su deseo por meterse de lleno en el mundo de las series y películas de Hollywood.
Tras superar a Elon Musk, Larry Ellison quiere meterse de lleno en el mundo de Hollywood y va en búsqueda de las series y películas de este conglomerado.
Según informó The Wall Street Journal, Paramount Global prepara una oferta para comprar Warner Bros. Discovery. Si bien no especificó el monto exacto, el periódico reveló que la familia Ellison va en búsqueda de la totalidad de la compañía, incluyendo sus canales de cable y su estudio cinematográfico.
Luego de hacerse pública esta información, las acciones de Warner Bros. Discovery se dispararon más de un 35%, mientras que las de Paramount subieron más de un 5%.
WBD tiene actualmente una capitalización bursátil de u$s39.800 millones, mientras que Paramount tiene una de u$s17.950 millones.
En agosto, Skydance Media, propiedad de David Ellison, cerró su fusión de u$s8 mil millones con Paramount tras un largo proceso de revisión por parte de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC). Así, se quedó con CBS, Paramount Pictures, Comedy Central, MTV, BET Media Group, Nickelodeon, Paramount+ y Pluto TV, entre otras empresas.
Dentro de Warner Bros. Discovery se encuentran Warner Bros. Television Group, Warner Bros. Motion Picture Group, DC Studios, HBO, HBO Max, CNN, TNT Sports y Warner Bros. Games, así como las instalaciones de producción de los estudios en Burbank y Leavesden.
