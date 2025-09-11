IR A
IR A

El hombre más rico del mundo quiere comprar Warner Bros. Discovery

Tras superar a Elon Musk, Larry Ellison quiere meterse de lleno en el mundo de Hollywood y va en búsqueda de las series y películas de este conglomerado.

Warner Bros. Discovery podría fusionarse con Paramount Global.

Warner Bros. Discovery podría fusionarse con Paramount Global.

Redes sociales

Según informó The Wall Street Journal, Paramount Global prepara una oferta para comprar Warner Bros. Discovery. Si bien no especificó el monto exacto, el periódico reveló que la familia Ellison va en búsqueda de la totalidad de la compañía, incluyendo sus canales de cable y su estudio cinematográfico.

Luego de hacerse pública esta información, las acciones de Warner Bros. Discovery se dispararon más de un 35%, mientras que las de Paramount subieron más de un 5%.

WBD tiene actualmente una capitalización bursátil de u$s39.800 millones, mientras que Paramount tiene una de u$s17.950 millones.

Larry Ellison Elon Musk
Larry Ellison superó a Elon Musk como el hombre con más dinero en el mundo.

Larry Ellison superó a Elon Musk como el hombre con más dinero en el mundo.

En agosto, Skydance Media, propiedad de David Ellison, cerró su fusión de u$s8 mil millones con Paramount tras un largo proceso de revisión por parte de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC). Así, se quedó con CBS, Paramount Pictures, Comedy Central, MTV, BET Media Group, Nickelodeon, Paramount+ y Pluto TV, entre otras empresas.

Dentro de Warner Bros. Discovery se encuentran Warner Bros. Television Group, Warner Bros. Motion Picture Group, DC Studios, HBO, HBO Max, CNN, TNT Sports y Warner Bros. Games, así como las instalaciones de producción de los estudios en Burbank y Leavesden.

Confirman cuatro romances en Hollywood: Tom Cruise, Katy Perry y más

El mundo de Hollywood se vio sorprendido luego de la aparición de cuatro romances inesperados, ya que se dieron combinaciones de famosos muy llamativas y esto terminó por hacerse viral en redes sociales, donde las opiniones estuvieron muy divididas por los protagonistas.

Hollywood parejas rumores
Los paparazzis han captado a muchos famosos juntos y se armó revuelo en internet.

Los paparazzis han captado a muchos famosos juntos y se armó revuelo en internet.

TEMAS RELACIONADOS

últimas noticias

El ministro volvió a visitar el canal de streaming oficialista Carajo.

Luis Caputo: "Votar cada dos años me parece una ridiculez"

Hace 17 minutos
El Mundial contará con 104 partidos que se jugarán en 16 ciudades anfitrionas en tres países: Canadá, México y Estados Unidos.

La FIFA reveló los horarios de todos los partidos del Mundial 2026: la buena noticia para los argentinos

Hace 1 hora
Dillom se prepara para su gran show en Vélez.

Dillom se burla de la suspensión y anunció la nueva fecha para su show en Vélez

Hace 1 hora
Los restos de Solange estaban dentro de una bolsa de residuos, envueltos en frazadas y atados con sogas. 

Horror en Pilar: hallaron el cuerpo descuartizado de una joven que estaba desaparecida desde hacía diez días

Hace 1 hora
Diputados ya diagraman una sesión para insistir con la Ley Garrahan y frenar los vetos de Milei

Diputados ya diagraman una sesión para insistir con la Ley Garrahan y frenar los vetos de Milei

Hace 2 horas