Asesinato de Charlie Kirk: acusan a South Park de "incitar al odio" en un episodio En el capítulo que se emitió el lunes, el protagonista se transformaba en un podcaster de derecha, parodiando el estilo y hasta el peinado de Kirk. El canal Comedy Central decidió levantar la repetición del episodio. Por







El asesinato del influencer de ultraderecha Charlie Kirk desató una fuerte polémica en Estados Unidos. Seguidores del movimiento MAGA (Make America Great Again, la frase de campaña de Donald Trump) acusaron a la popular serie de dibujos animados South Park de haber "fomentado el odio" en su último capítulo, en el que se burlaban del activista conservador.

Días antes del atentado que puso fin a la vida de Kirk, el canal Comedy Central emitió un episodio de la temporada 27 de South Park titulado “Got a Nut”. En dicho capítulo, el personaje de Eric Cartman se transformaba en un podcaster de derecha, parodiando explícitamente el estilo y los debates universitarios característicos de Kirk.

El personaje de ficción imitaba incluso el peinado del activista y participaba en una ceremonia de premios llamada "The Charlie Kirk Award for Young Masterdebaters".

El crimen ocurrió mientras Kirk se encontraba en un debate sobre la violencia armada en la Utah Valley University. Tras confirmarse su muerte, varias figuras y cuentas influyentes vinculadas al movimiento MAGA no tardaron en responsabilizar a la serie.

Un miembro de Turning Point USA expresó su indignación en Telegram, afirmando que “la comedia tiene consecuencias. Charlie fue blanco en la cultura antes de serlo en la vida real”. Por su parte, el locutor de radio Jesse Kelly fue aún más directo en su condena: “South Park pensó que era gracioso convertir a Charlie en una caricatura. Ahora su esposa está planeando un funeral”.

Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de acusaciones. Algunos usuarios no solo señalaron a la serie, sino que responsabilizaron directamente a sus creadores, Trey Parker y Matt Stone, de ser cómplices del asesinato. Un popular perfil en X llamado Johnny MAGA los calificó de “monstruos”, reflejando la indignación de una parte de la base conservadora. Aunque no emitió ningún comunicado oficial, Comedy Central decidió levantar la repetición del episodio programada para el miércoles por la noche, aunque sigue estando disponible en el servicio de streaming Paramount+.