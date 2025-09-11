11 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

La UBA anunció que va a trabajar en "estado crítico" para garantizar su funcionamiento hasta fin de año

La institución aseguró que aplicará un plan de emergencia y confirmó una nueva marcha federal cuando Diputados trate el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario.

Por
En la función educación los gastos operativos registran desde mayo de 2024 una caída real del 30%.

En la función educación los gastos operativos registran desde mayo de 2024 una caída real del 30%.

Redes Sociales

Tras el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario, las autoridades de la Universidad de Buenos Aires y del Consejo Interuniversitario Nacional brindaron una conferencia de prensa conjunta en la que advirtieron sobre la gravedad de la situación presupuestaria.

Te puede interesar:

La Libertad Avanza lanza su campaña en Tucumán, tras la derrota en provincia de Buenos Aires

La institución anunció un plan de emergencia de restricción de gastos operativos para terminar el año y una nueva Marcha Federal Universitaria para el día que la Cámara de Diputados discuta el veto presidencial.

Del encuentro participaron el rector de la UBA, Ricardo Gelpi, el presidente del CIN, Oscar Alpa, y el vicepresidente del mismo organismo, Franco Bartolacci.

Gelpi remarcó: “Desde la prórroga del presupuesto 2023, situación que se repite en el presente ejercicio, las Universidades Nacionales de nuestro país vienen atravesando una situación crítica y cada vez más incierta. La falta de una ley genera un vacío normativo por el cual las universidades nacionales desconocen su presupuesto anual y se torna imposible el planeamiento correcto y eficiente de sus múltiples actividades académicas, de investigación, salud y extensión”.

En ese marco, Gelpi advirtió: “Con la falta de actualización de gastos de funcionamiento, vamos a empezar con un plan de restricción de gastos operativos. La UBA va a funcionar en un estado crítico para poder terminar el año”. Y agregó: “Que quede claro: cuando hablamos de crisis en las universidades públicas, hablamos de investigación científica sin recursos, de desarrollo tecnológico estancado, de salud pública que no puede curar, de producción que se resiente, de innovación que nunca llega, de miles de estudiantes que se quedan sin posibilidades de un porvenir mejor”.

Por su parte, el presidente del CIN, Oscar Alpa, manifestó: “El país atraviesa una situación gravísima: desde hace dos años no tiene presupuesto nacional y para las universidades públicas la situación es extrema también porque es a partir del presupuesto que se financia el sistema, la autarquía y la autonomía universitaria”.

Finalmente, el vicepresidente del CIN, Franco Bartolacci, resaltó: “Estamos realmente muy preocupados por la situación que atravesamos. Teníamos la esperanza de que el presidente de la Nación pudiera, en este contexto tan delicado del país, recapacitar y promulgar una ley razonable y responsable que solucionara los problemas urgentes que atraviesa el sistema universitario argentino. Eso no sucedió y necesitamos, con urgencia, que el Congreso de la Nación pueda sostener esta ley y vetar ese veto”.

El sistema universitario, y la UBA en particular, enfrentan una crisis presupuestaria sin precedentes. Desde diciembre de 2023, la inflación acumuló un 250% mientras los salarios sólo aumentaron un 95%, lo que significó una pérdida del 40% en el poder adquisitivo de los trabajadores. En la función educación, los gastos operativos registran desde mayo de 2024 una caída real del 30%.

Los representantes universitarios detallaron que la situación es más crítica en salud: hasta agosto, el presupuesto de los Hospitales Universitarios estuvo congelado y la actualización posterior no recompuso el financiamiento, sino que apenas cubrió parte del impacto inflacionario para sostener la atención básica.

Qué es la Ley de Financiamiento Universitario

La Ley de Financiamiento Universitario prevé la convocatoria a paritarias para recomponer los salarios docentes y nodocentes según la inflación, la actualización de los gastos de funcionamiento y la creación de fondos destinados a infraestructura, becas, carreras estratégicas y actividades académicas. También fija un esquema de financiamiento progresivo, del 1% del PBI en 2026 al 1,5% en 2031.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La UBA recordó que el personal docente y no docente sufrió una gran perdida salarial. 
play

La UBA, tras el veto de Milei: "Para el Gobierno, las universidades públicas no tienen lugar en Argentina"

La adolescente entró armada a la escuela y luego de 5 horas fue rescatada sana y salva.

Alumna armada en Mendoza: qué dijeron los compañeros de la adolescente

Habrá clases públicas de Química General, Álgebra, Sociología, Matemática, Algoritmos y estructura de datos, Teoría de la computación, Filosofía, Introducción al Pensamiento Científico, Sociedad y Estado, Microbiología, Cálculo numérico, entre otras.

Docentes universitarios dictan más de 40 clases públicas en Plaza de Mayo: "La situación es crítica"

El Ministerio de Educación bonaerense confirmó si habrá clases el lunes.

Elecciones en la provincia de Buenos Aires: ¿hay clases el lunes 8 de septiembre?

Axel Kicillof cruzó a Milei: Nunca tendrá el apoyo popular desfinanciando a las universidades, a la salud o parando la obra pública

Kicillof cruzó a Milei: "Las urnas le dijeron basta al que ajusta, basta al que reprime "

Milei y Caputo se abrazan al mástil del equilibrio fiscal.

El Gobierno insiste con la motosierra: aplicó un recorte de $500.000 millones que afecta a partidas de Educación

Rating Cero

Zendaya volverá a Marvel de la mano de Spider-Man: Brand New Day﻿.

Zendaya sorprendió con un inesperado look: ¿cambia de papel en Marvel?

La actriz de Papá X 2 fue tendencia en redes sociales.

La impresionante transformación de Celeste Cid por un tratamiento estético

Yanina Latorre sorprendió con sus palabras contra Gimena Accardi.

Yanina Latorre explotó contra Gimena Accardi: "Si te haces la canchera, después no digas que no das notas"

Polémica en el bar ﻿vuelve a la televisión con un panel totalmente renovado.

Insólito: Polémica en el bar cambia de canal en la previa a su estreno

Los conductores y panelistas hablaron de las malas vibras en el lugar.
play

El impactante fenómeno paranormal que se vivió en vivo en un programa de El Trece

La venganza de Analìa, la segunda temporada ya està disponible en Netflix.
play

Telenovela colombiana: la venganza de Analía estrena su nueva temporada en Netflix y promete ser furor

últimas noticias

La ANSES comunicó el pago a los jubilados y pensionados y otros beneficios. 

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH y Asignaciones Familiares de PNC, este viernes 12 de septiembre

Hace 4 minutos
El entreandor de 51 años habló a corazón abierto.

Matías Almeyda y una dura confesión sobre su depresión: "Presión es que te vean tirado como un perro y no te entiendan"

Hace 15 minutos
Bolsonaro condenado: el Supremo Tribunal le aplicó una pena de 27 años y 3 meses de prisión

Bolsonaro condenado: el Supremo Tribunal le aplicó una pena de 27 años y 3 meses de prisión

Hace 22 minutos
Axel Kicillof cruzó a Milei: Nunca tendrá el apoyo popular desfinanciando a las universidades, a la salud o parando la obra pública

Kicillof cruzó a Milei: "Las urnas le dijeron basta al que ajusta, basta al que reprime "

Hace 27 minutos
Enterate que depara para tu signo en cuestiones de dinero, amor y trabajo.

Horóscopo de hoy, viernes 12 de septiembre

Hace 28 minutos