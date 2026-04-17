Fuerte temporal en La Pampa: hubo inundaciones y desbordes en Santa Rosa

La gran cantidad de agua caída provocó el desborde del sistema de drenaje pluvial, causó el colapso de canales y la laguna local llegó a su máxima capacidad. El municipio solicitó a los vecinos que permanezcan en sus casas para evitar riesgos.

Las calles se anegaron rápidamente, tras la caída de 90 milímetros de agua en pocos minutos en Santa Rosa.

Un fuerte temporal, por el que cayeron 90 milímetros en pocos minutos, causó inundaciones, desbordes de canales y caídas de árboles en Santa Rosa. El municipio pampeano recomendó a los vecinos resguardarse en sus hogares, debido a que la lluvia superó la capacidad del sistema de drenaje pluvial y la laguna local llegó a su límite.

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La Agencia Noticias Argentinas informó que las precipitaciones sobrepasaron el límite de los desagües urbanos y afectaron seriamente la vía pública. Los canales de evacuación y la laguna principal se encontraban desbordados, lo cual dificultaba el tránsito normal por las calles de los diversos barrios periféricos.

La tormenta derribó cables de alta tensión en las veredas y provocó el corte de servicio eléctrico de varias subestaciones. Ante esta situación crítica, la Cooperativa Popular de Electricidad (CPE) trabajaba de manera intensa con el fin de restablecer el suministro energético en los sectores que permanecían a oscuras.

Las cuadrillas municipales coordinaban tareas junto a Defensa Civil, Bomberos y la Policía para asistir a las familias que sufrieron el ingreso de agua. Personal de Desarrollo Social y Tránsito recorría las zonas más comprometidas para despejar obstáculos y garantizar la seguridad de todos los ciudadanos afectados.

El servicio de recolección de residuos quedó suspendido por el temporal y las autoridades pidieron que nadie sacara la basura a la calle, ya que los desechos pueden obstruir aún más los sumideros y complicar el escurrimiento natural de la inundación que afectaba a la ciudad pampeana en este momento crítico.

Aquellos vecinos que necesiten asistencia urgente por filtraciones o anegamientos podrán comunicarse a la línea gratuita 147, la cual se encuentra disponible durante las 24 horas. Los equipos operativos del Ente Municipal de Higiene y Salubridad Urbana (EMHSU) mantienen el despliegue territorial hasta que las condiciones meteorológicas mejoren de forma definitiva.

Recomendaciones de seguridad ante el avance del agua

Si existen filtraciones de agua cerca de las instalaciones eléctricas, se debe cortar el suministro de energía de forma preventiva y evitar la manipulación de artefactos.

Es fundamental no circular por calles anegadas debido a que el agua puede cubrir pozos, tapas de registro salidas o cables caídos. Además, el Municipio aconseja mantenerse alejados de los postes de luz y no intentar remover ningún elemento que mantenga contacto directo con el cableado eléctrico de la zona.

Imágenes del temporal en Santa Rosa

Usuarios de distintas redes sociales compartieron videos y fotos de calles anegadas en distintos puntos de la ciudad de Santa Rosa. Un vecino registró a un camión recolector de residuos que pasó por una calle inundada y, al pasar, el avance del agua movió los vehículos estacionados.

Embed AVISO Fuertes lluvias y severas inundaciones hoy en Santa Rosa, La Pampa, Argentina Calles y avenidas inundadas, autos anegados Abril 17 de 2026Vía @Top_Disaster pic.twitter.com/BVz2yOJpmm — Geól. Sergio Almazán (@chematierra) April 17, 2026

Las calles llenas de agua arrastraron basura, vehículos, basura y otros objetos. Por eso, el consejo de las autoridades a la ciudadanía fue resguardarse en sus casas para evitar inconvenientes mayores.