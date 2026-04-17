17 de abril de 2026 Inicio
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Caso Fernando Báez Sosa: la Justicia rechazó el pedido de excarcelación de Lucas Pertossi

El rugbier, que cumple una condena de 15 años de reclusión, continuará en la cárcel ya que El Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Dolores desestimó la solicitud de la defensa.

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El rugbier Lucas Pertossi está condenado a 15 años de prisión por ser partícipe necesario del crimen de Fernando Báez Sosa. 

El rugbier Lucas Pertossi está condenado a 15 años de prisión por ser partícipe necesario del crimen de Fernando Báez Sosa. 

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El Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 de Dolores rechazó el pedido de excarcelación de Lucas Pertossi que había presentado la defensa del rugbier. La Justicia argumentó que existe peligro de fuga por parte del joven, uno de los ocho condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa.

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Según reportó Infobae, los magistrados María Claudia Castro y Christian Ariel Rabaia consideraron que la prisión preventiva tiene sus motivos y razones. El fallo judicial señala que la pena y la severidad del hecho permiten presumir un posible peligro de fuga.

La defensa oficial de Pertossi planteó que la detención superó el "plazo razonable" previsto por la ley. El joven lleva más de 6 años bajo arresto sin una condena firme, motivo por el cual sus letrados solicitaron el beneficio de libertad que los jueces denegaron este viernes por la tarde.

El fiscal de Juicio N° 8, Juan Manuel Dávila, también argumentó en contra de la solicitud generada por la defensa del imputado. El funcionario sostuvo que el juicio se realizó en los plazos y las formas acordes, por lo que "no se dan en autos las condiciones para otorgar el beneficio requerido" en esta instancia procesal.

Lucas Pertossi
Lucas Pertossi en la entrevista con Mauro Szeta.

Lucas Pertossi en la entrevista con Mauro Szeta.

Fernando Burlando y Fabián Améndola, abogados de la querella, subrayaron que la complejidad del expediente justifica la continuidad de la medida y explicaron que no se define por parámetros de tiempo rígidos, sino por una evaluación completa del comportamiento de los involucrados en el homicidio.

El tribunal aseveró que la prisión preventiva es "razonable, necesaria e inevitable", en particular, por el riesgo de fuga ligado al contexto y a las resoluciones pendientes, mientras la Corte Suprema de Justicia de la Nación analiza los recursos pendientes presentados por los abogados defensores.

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