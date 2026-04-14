La Corte Suprema de Chubut intervino el área que le dio la tenencia de Ángel a la madre

La máxima autoridad judicial de la provincia auditará al equipo de profesionales que trabajó junto al juez Pablo Pérez en el caso de la tenencia del niño de cuatro años fallecido en Comodoro Rivadavia.

El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Chubut dispuso, por unanimidad, la intervención del Equipo Técnico Interdisciplinario de la Circunscripción Judicial N°2 para auditar a los profesionales que trabajaron junto al juez Pablo Pérez que dispuso el regreso de Ángel López , el niño de cuatro años que falleció en Comodoro Rivadavia , a la vivienda de su madre, Mariela Altamirano.

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La camarista María Marta Nieto , con el respaldo de la coordinadora técnica Valentina Kresteff y la funcionaria Gisela Ochoa , tendrá 60 días para realizar la auditoría y enviar informes semanales al tribunal superior para determinar si se cumplieron correctamente los protocolos y funciones asignados a los organismos y equipos que participaron en la causa.

La decisión de la máxima instancia judicial de la provincia se tomó el mismo día que la Justicia dispuso seis meses de prisión preventiva para Altamirano y su pareja, Maicol Kevin González , imputados por "homicidio agravado por el vínculo".

El presidente del STJ, Andrés Giacomone , anticipó que se realizará "un análisis integral" de la actuación de todos los actores institucionales, y remarcó que la situación genera "un profundo dolor" en toda la comunidad judicial.

El padre de Ángel, Luis López , y su pareja, Lorena Andrade , criticaron a los colegios de abogados y psicólogos por amparar a quienes "sentenciaron a Ángel". La auditoría abarcará juzgados, equipos técnicos, servicios de protección de derechos y demás instancias que hayan intervenido en el proceso.

Los jueces Giacomone, Javier Raidan, Mario Vivas y Ricardo Napolitani y las juezas Silvia Bustos y Camila Banfi que integran el STJ dispusieron la intervención a través del Acuerdo Plenario N°5659/2026.

El pedido de Luis López a la Justicia

"Si Maicol es el autor del asesinato, ella es la culpable de que pasara esto porque ella era la que tenía que proteger a mi hijo", definió López en diálogo con Mariela López Brown para C5N tras ratificar que ambos merecen cadena perpetua, luego de la audiencia de control de detención de este martes. "Cada vez se están pisando más y saliendo muchas cosas a la luz", celebró.

Aún así, el comodorense cuestionó los tiempos de la Justicia: "No sé porqué le están dando tantas vueltas si ya tienen todas las pruebas, más que eso no van a encontrar". Tanto Altamirano como González insistieron con su inocencia, sin embargo López y Andrade cuestionaron cómo habló de Ángel su padrastro.

"Todo el tiempo hablaban 'del nene' o de la bebé, que vivían ellos con la bebé y como que Ángel no existía, estaba ahí y no lo hicieron parte", advirtió la madrastra del niño y López agregó: "Nos quisieron hacer daño a nosotros nomás porque sabía que sacándome al Ángel me iba a hacer daño y lo hizo, me sacó al Ángel para siempre".