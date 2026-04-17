18 de abril de 2026 Inicio
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El sol y la primavera duran poco: cuándo vuelven las lluvias al AMBA

Tras el fuerte temporal del miércoles, que causó inundaciones y cortes de luz en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores, la ciclogénesis dejó pasó a un ambiente agradable. Sin embargo, el SMN anticipó que regresarán las precipitaciones.

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El SMN anticipó que las lluvias volverán a la Ciudad de Buenos Aires.

El SMN anticipó que las lluvias volverán a la Ciudad de Buenos Aires.

Télam

La Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores vivieron este viernes una jornada prácticamente primaveral. Aunque el día comenzó nublado, pronto regresó el sol y se registraron temperaturas agradables. Tras las precipitaciones de los días previos, la inestabilidad se disipó rápidamente, consolidando un cielo mayormente nublado pero sin riesgo de lluvias, lo que permitió una recuperación de las condiciones meteorológicas.

Durante la jornada del viernes se presentarán lloviznas leves. 
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En cuanto al panorama para el fin de semana, el sábado 18 se presenta como la jornada más estable y favorable del período, con una probabilidad de lluvia del 0% durante todo el día, lo cual garantiza condiciones óptimas para actividades al aire libre. A esto se suma un ascenso térmico marcado, ya que la máxima rondará los 26°.

Cuándo vuelven las lluvias a CABA: el pronóstico del SMN

El escenario atmosférico cambiará levemente a partir del domingo 19, cuando retornan las condiciones de inestabilidad aunque con una probabilidad baja de precipitaciones, de entre el 0% y el 10%. La nubosidad persistente cubrirá el cielo porteño, aunque sin eventos de lluvia significativa previstos por el momento.

El regreso de la inestabilidad se concretará el lunes 20: según anticipó el SMN, habrá probabilidad de lluvias aisladas durante todo el día, con una máxima de 23°. Para el martes no se esperan precipitaciones, pero sí un marcado descenso de las temperaturas, con una mínima de 13° y una máxima de 19°.

Pronóstico extendido CABA 17-04-26
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