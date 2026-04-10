10 de abril de 2026 Inicio
En Vivo

Asesinó a su abuelo, lo confesó y fue detenido: la hipótesis que conmociona a todo Córdoba

Un jubilado de 84 años fue encontrado muerto en su vivienda de la zona sur de la capital cordobesa. Su nieto, quien reconoció el ataque tras ir a un hospital en busca de atención médica, quedó imputado por homicidio simple.

Por
El papá de la víctima avisó al 911 sobre el hallazgo de su hijo muerto.

El papá de la víctima avisó al 911 sobre el hallazgo de su hijo muerto.

Redes Sociales

Un hombre de 84 años fue hallado muerto en su vivienda ubicada al sur de la ciudad de Córdoba y por el crimen fue detenido su nieto, de 25 años, quien confesó su asesinato tras ir a un hospital en busca de atención médica. El joven sostuvo que era víctima de abuso por parte de su familiar. "Maté a mi abuelo y lo dejé tirado en su casa", expresó.

Habría pedido un jabón que quite las manchas de sangre.
Te puede interesar:

Crimen del rapero de Morón: la inquietante frase que podría incriminar al primer detenido

El hecho ocurrió este jueves alrededor de las 17.30, cuando el jubilado, identificado como José Luis Zárate, se encontraba en su domicilio de la calle Vicente Forestieri al 4889. Su nieto, Matías G., se hizo presente y comenzó a tener una fuerte discusión con el dueño de casa. Enseguida, el presunto asesino tomó una silla y golpeó fuertemente en la cabeza a su familiar.

Embed

El victimario dio aviso a las autoridades, tras llegar por sus propios medios a la guardia del Hospital Príncipe de Asturias, en la zona sur de la capital cordobesa, y allí confesó el hecho: "Maté a mi abuelo. Lo dejé tirado en su casa", expresó a los médicos. Según informaron fuentes policiales, el hombre presentaba manchas de sangre en su cuerpo y signos de dolor.

Cuando la Policía de Córdoba llegó al domicilio, encontró a Zárate en el piso, sin vida, y con marcas de graves lesiones en la cara y en el cuero cabelludo. El joven fue imputado por el fiscal de la causa, Víctor Hugo Chiapero, por el presunto delito de homicidio simple. Permanecerá detenido y podría ser trasladado a la cárcel de Bouwer en las próximas horas.

Aunque la causa parece esclarecida en cuanto a la autoría, los investigadores analizan el contexto familiar y psicológico previo al hecho. La familia de la víctima, por su parte, echó por tierra la versión de abuso sexual por parte del abuelo. Entre las hipótesis que se evalúan, se encuentra la posibilidad de que el acusado haya atravesado un episodio de furia o un cuadro psiquiátrico, situación que deberá ser determinada mediante pericias médicas.

hospital municipal villa el libertador
El presunto homicida confesó el crimen en el Hospital Príncipe de Asturias, en la zona sur de la capital cordobesa.

El presunto homicida confesó el crimen en el Hospital Príncipe de Asturias, en la zona sur de la capital cordobesa.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El niño fue asesinado por una bala policial en junio de 2025.

Crimen de Thiago Correa Medina: la familia reclama el cambio de carátula y pide justicia

play

Pánico en una escuela en Cipolletti: el hijo de una diputada amenazó con matar a todos sus compañeros

Hablaron los fiscales a cargo de la investigación por la muerte de Ángel en Comodoro Rivadavia.

Conmoción por la muerte de Ángel: la principal hipótesis de los fiscales

play

Suelta de globos, silencio y dolor: el emotivo último adiós a Maitena Rojas en Merlo

play

El doloroso recuerdo del profesor de Maitena Rojas: "Era una nena alegre, que se divertía con las amigas"

play

Comodoro Rivadavia: familiares y amigos marchan para pedir justicia por Ángel

Rating Cero

La relación entre la hija y la expareja de Fort se mantiene distante.

Marta Fort liquidó a Virginia Gallardo por su supuesto romance con el exmarido de Pampita

Silvina Luna padeció fuertes dolencias antes de su muerte, provocada por operaciones estéticas y mala praxis. 

Revelan detalles del calvario de Silvina Luna durante sus últimos meses de vida: "Fue una tortura"

La pelea entre las mediáticas terminó con insultos al aire.
play

"La yarará": María Fernanda Callejón cruzó en vivo a Yanina Latorre y defendió a Denise Dumas

La casa tendrá un nuevo integrante.

Quién es el modelo español de La Casa de los Famosos que ingresará a Gran Hermano

¿Quiénes son las y los nominados?

Martín Fierro de la Moda 2025: quiénes son los nominados

La película sigue a una adolescente tímida que crece en el seno de una familia sorda, siendo la única persona oyente. Su vida da un giro inesperado cuando descubre que tiene un talento especial para el canto.
play

Cuál es la trama de Sobran las palabras, la aclamada película italiana que llegó a Netflix con una temática reconocida en los Oscars

últimas noticias

El papá de la víctima avisó al 911 sobre el hallazgo de su hijo muerto.

Asesinó a su abuelo, lo confesó y fue detenido: aseguró que era víctima de abuso

Hace 21 minutos
play

Artemis 2 regresó a la Tierra y completó con éxito la histórica misión a la Luna

Hace 37 minutos
La relación entre la hija y la expareja de Fort se mantiene distante.

Marta Fort liquidó a Virginia Gallardo por su supuesto romance con el exmarido de Pampita

Hace 1 hora
Delfina Fini Lanusse y Hernán Boveri fueron procesados por administración fraudulenta. 

Escándalo Propofest: procesaron a Hernán Boveri y Delfina Lanusse por administración fraudulenta

Hace 1 hora
play
El exjugador de River tiene 44 años.

La polémica frase de D'Alessandro que sorprendió a todos: "Me hubiese gustado jugar en..."

Hace 2 horas