Asesinó a su abuelo, lo confesó y fue detenido: la hipótesis que conmociona a todo Córdoba Un jubilado de 84 años fue encontrado muerto en su vivienda de la zona sur de la capital cordobesa. Su nieto, quien reconoció el ataque tras ir a un hospital en busca de atención médica, quedó imputado por homicidio simple. Por + Seguir en







El papá de la víctima avisó al 911 sobre el hallazgo de su hijo muerto. Redes Sociales

Un hombre de 84 años fue hallado muerto en su vivienda ubicada al sur de la ciudad de Córdoba y por el crimen fue detenido su nieto, de 25 años, quien confesó su asesinato tras ir a un hospital en busca de atención médica. El joven sostuvo que era víctima de abuso por parte de su familiar. "Maté a mi abuelo y lo dejé tirado en su casa", expresó.

El hecho ocurrió este jueves alrededor de las 17.30, cuando el jubilado, identificado como José Luis Zárate, se encontraba en su domicilio de la calle Vicente Forestieri al 4889. Su nieto, Matías G., se hizo presente y comenzó a tener una fuerte discusión con el dueño de casa. Enseguida, el presunto asesino tomó una silla y golpeó fuertemente en la cabeza a su familiar.

Embed El victimario dio aviso a las autoridades, tras llegar por sus propios medios a la guardia del Hospital Príncipe de Asturias, en la zona sur de la capital cordobesa, y allí confesó el hecho: "Maté a mi abuelo. Lo dejé tirado en su casa", expresó a los médicos. Según informaron fuentes policiales, el hombre presentaba manchas de sangre en su cuerpo y signos de dolor.

Cuando la Policía de Córdoba llegó al domicilio, encontró a Zárate en el piso, sin vida, y con marcas de graves lesiones en la cara y en el cuero cabelludo. El joven fue imputado por el fiscal de la causa, Víctor Hugo Chiapero, por el presunto delito de homicidio simple. Permanecerá detenido y podría ser trasladado a la cárcel de Bouwer en las próximas horas.

Aunque la causa parece esclarecida en cuanto a la autoría, los investigadores analizan el contexto familiar y psicológico previo al hecho. La familia de la víctima, por su parte, echó por tierra la versión de abuso sexual por parte del abuelo. Entre las hipótesis que se evalúan, se encuentra la posibilidad de que el acusado haya atravesado un episodio de furia o un cuadro psiquiátrico, situación que deberá ser determinada mediante pericias médicas.

hospital municipal villa el libertador El presunto homicida confesó el crimen en el Hospital Príncipe de Asturias, en la zona sur de la capital cordobesa.