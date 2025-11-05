Conmoción en Brasil: una joven fue brutalmente atropellada por su expareja cuando estaba sentada en un bar El hombre quedó grabado en las cámaras de seguridad y será juzgado por violencia de género extrema por su actitud premeditada cuando ella dijo que no quería continuar la relación. Por







Las imágenes del momento exacto del impacto. Redes Sociales

Una mujer de 26 años fue atropellada con un auto por su expareja cuando estaba sentada tomando algo en la vereda de un bar en Brasil. El hombre será juzgado en el estado de Paraná por intento de femicidio.

La víctima de violencia de género extrema pudo salvarse milagrosamente a pesar de ser arrollada por el conductor. La secuencia brutal quedó grabada por las cámaras de seguridad del lugar en un video.

El ataque del hombre hacia la joven sucedió en la ciudad de Lupionópolis, en el Estado del Paraná, y ella terminó con una fractura en el coxis, según reveló un familiar: "Está un poco afectada psicológicamente. Me dice 'cierro los ojos y veo la escena'", contó su hermana.

Embed Brasil Una mujer de 26 años fue atropellada por su esposo, quien invadió la acera con su automóvil y la embistió violentamente mientras ella estaba sentada frente a un bar, estado de Paraná, Brasil. Según la Policía Militar, el ataque fue intencional y está siendo ... #CP pic.twitter.com/LlBmlOXP35 — (@SedAzul) November 3, 2025 Según el medio local RPC , filial de TV Globo, el conductor es Alex Pizarro, de 40 años, quien quedó grabado al embestir a bordo de un automóvil. Según los allegados, el violento accionó contra la mujer cuando ella le dijo que no quería continuar más la relación.