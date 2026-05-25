25 de mayo de 2026 Inicio
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Multitudinaria caravana de hinchas de Belgrano junto a los campeones del Apertura 2026

Tras el histórico triunfo sobre River en el Mario Alberto Kempes, jugadores e hinchas del "Pirata" protagonizan este lunes una movilización masiva por Córdoba para festejar la primera conquista de liga en la historia del club.

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Multitudinaria caravana de hinchas de Belgrano junto a los campeones del Apertura 2026
Multitudinaria caravana de hinchas de Belgrano junto a los campeones del Apertura 2026

La histórica consagración de Belgrano de Córdoba en el Torneo Apertura 2026 desató una celebración sin precedentes en Córdoba, con miles de hinchas volcados a las calles para acompañar a un equipo que consiguió el primer título de su historia. Luego del triunfo por 3 a 2 frente a River Plate en el estadio Mario Alberto Kempes, el club organizó para este lunes una multitudinaria caravana junto a los futbolistas y el cuerpo técnico campeón.

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Tras las celebraciones espontáneas del domingo por la noche, show de la Mona Jiménez incluido, la dirigencia del club definió un operativo especial para permitir un contacto directo entre el plantel y los simpatizantes. La movilización tendrá como protagonistas a los jugadores y al cuerpo técnico encabezado por Ricardo Zielinski, uno de los grandes responsables del logro deportivo más importante de la historia del club de Alberdi.

La decisión se tomó luego de que miles de fanáticos coparan distintos puntos emblemáticos de la ciudad apenas finalizado el partido. Sectores como el Patio Olmos y la zona de las avenidas Colón y General Paz quedaron completamente teñidos de celeste, con una multitud que desbordó calles y accesos en medio de festejos que se extendieron durante varias horas.

Ante la magnitud de la convocatoria y para evitar un colapso total del centro cordobés, el Ministerio de Seguridad provincial coordinó un esquema alternativo para el recorrido oficial. El colectivo descapotable que traslada a los campeones inició su recorrido desde las 14:30 bajo un importante operativo policial.

El trayecto, denominado por la propia institución como "la vuelta olímpica más grande del país", se desarrolla íntegramente sobre el anillo interno de la Avenida Circunvalación en sentido horario. El esquema ya había sido utilizado anteriormente en otros eventos masivos y fue elegido para permitir una celebración más ordenada y segura.

En la caravana participan referentes y figuras del plantel como Franco Vázquez, Emiliano Rigoni y Lucas Zelarayán, quienes se transformaron en algunos de los nombres más ovacionados por los hinchas durante los festejos.

A través de sus canales oficiales, Belgrano convocó a los simpatizantes a sumarse con banderas, camisetas y distintivos celestes, al tiempo que pidió mantener una celebración ordenada para acompañar una jornada que ya quedó marcada como una de las más importantes en la historia deportiva del club cordobés.

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