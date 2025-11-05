Se filtraron los audios con los que Ricardo Zerda instigaba a la influencer tucumana Karen Robles al suicidio "Estoy 10 veces más loco que vos", se lo escucha expresar al exnovio de Karla Robles en los mensajes que le enviaba a WhatsApp. La víctima terminó quitándose la vida en una transmisión por redes sociales. Por







Ricardo Zerda fue detenido por amenazas e instigación al suicidio.

Crece la conmoción en Tucumán por el caso de la influencer Karla Robles quien se quitó la vida en una trasmisión en vivo por redes sociales luego de que su expareja, Ricardo Zerda, lo hostigara e incite al suicidio durante meses con mensajes en WhatsApp. "Estoy 10 veces más loco que vos", se lo escucha expresar al hombre en los estremecedores audios que salieron a la luz.

La Unidad Especializada de Homicidios I del Ministerio Fiscal le dictó la prisión preventiva por dos meses al hombre por tener implicancias en la muerte de la joven de 27 años, ocurrida el pasado 24 de octubre. También está sospechado de amenazar al hermano de la víctima.

El fiscal Pedro Gallo confirmó que continúan las tareas periciales sobre los elementos secuestrados y las comunicaciones digitales que podrían aportar información relevante para la causa. “Tenemos en curso pericias de teléfonos celulares que han sido secuestrados junto con el análisis de redes sociales, a cargo de un área especializada de la policía de la provincia”, analizó el funcionario judicial.

Los escalofriantes audios de la causa de la muerte de Karla Robles “Tengo miedo de que le haga algo a mi familia. Me muero si les llega a hacer algo a ellos, tengo más miedo por ellos que por mí”, se escucha expresar a la víctima en un mensaje enviado al círculo cercano. “Hoy me paralicé del miedo porque pensé: ‘Este se va a querer vengar, me va a hacer algo en la calle, me va a hacer chocar con algo’”, amplió.

Otro de los audios revelados refiere a una charla entre el hermano de la víctima y el imputado. “Tu hermana me empezó a bardear y yo le contesté. Ella se quiso matar 10 veces antes que esto, así que no vengas acá a querer echarme la culpa”, aseguró Zerda.

A los pocos segundos, el tono de la charla escaló al señalar: “Y si vos la tocas a mi vieja o a cualquiera de mi familia, te voy a descuartizar. No estoy en mi casa, voy a andar en las sombras y no me vas a encontrar. (...) Si le hacés algo a alguien de mi familia, te juro por lo que más quiero que es mi hijo, te juro que los voy a matar a todos. Estoy 10 veces más loco que vos”. Línea de Prevención del Suicidio En caso de una crisis emocional de cualquier tipo o una situación a la que no se le encuentra salida, comunicarse telefónicamente al 135 (línea gratuita desde Capital y Gran Buenos Aires), (011) 5275-1135 o 0800 345 1435. El llamado es personal, confidencial y anónimo.