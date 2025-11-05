5 de noviembre de 2025 Inicio
Violencia en un colegio de La Plata: un exalumno golpeó a varios estudiantes y una preceptora resultó herida

El joven ingresó al Colegio Normal 2 y atacó a varias personas en el patio. Al ver la situación, una auxiliar docente intentó frenar los golpes y patadas, pero terminó con tres puntos de sutura en la cabeza.

La preceptora se encuentra fuera de peligro. 

Un violento episodio se registró en al Colegio Normal 2 de La Plata cuando un exalumno ingresó a la institución y comenzó a golpear a varios estudiantes. En medio del conflicto, una preceptora intentó intervenir y terminó lesionada en la frente tras caer al piso durante la pelea. La mujer terminó con tres puntos de sutura en la cabeza.

Desde la entrada de la institución, la periodista Paula Avellaneda informó para C5N sobre cómo se encuentran los padres y alumnos un día después de la brutal pelea. En redes sociales circuló un video donde se ve cómo un joven comienza a golpear a sus excompañeros en el gimnasio de la institución, entre los gritos de los presentes, también se observa cómo varias personas caen al piso, entre ellas la preceptora que se metió para frenar la pelea.

Muchos de los padres se enteraron preocupados por lo sucedido por grupos de WhatsApp y se acercaron al Colegio Normal 2 para poder obtener más información. "Nos enteramos de este problema y vine acompañar a mi nene", contó una madre en diálogo con C5N.

Según relatados, el exalumno ingresó junto a estudiantes del turno mañana y fue atacar a un estudiante de sexto año, en medio de la pelea, una preceptora quiso intervenir y resultó herida. "Hay dos versiones: una, que ingresó cuando entraron los de la mañana. Otra, que las puertas están siempre abiertas y como era exalumno, entró sin que nadie le pregunte nada", contó la periodista.

"Soy profesor, no estoy informado en detalle, le pegaron a un preceptor. Es una vergüenza lo que está pasando en todas las escuelas. Hay que tomar medidas urgentes", contó un maestro que esperaba entrar en la institución a primeras horas de la mañana.

Además, Mónica, otra preceptora que lleva trabajando durante tres años en el Colegio Normal 2 contó a la prensa que "me entristece todo lo que sucede en todas las escuelas. Hoy será una jornada de escucha y charla, la directora le pone toda la garra. Pero el tema es que no se resuelve, pero los inspectores no se ponen las pilas, y esto va a seguir".

"Queremos trabajar dignamente, por suerte ella está bien. Desde la mañana empezó el conflicto, cerca del mediodía un chico agarra un palo de escoba, lo rompe y ahí busca a uno de sexto y se origina el conflicto. Siempre la puerta está abierta al principio de la mañana", aseguró la docente.

Alumnos cortaron la calle para pedir más seguridad

Una madre contó "esto viene de una seguidilla, estoy acá porque el sábado ocurrió un incidente con otro colegio, el Nacional. El lunes creo que los chicos del Normal se juntaron para ir al Nacional, entonces me pongo a disposición del colegio y me hago cargo de traer y llevar a mi hijo por su integridad física".

Varios alumnos comenzaron a reunirse en la entrada del Colegio Normal 2 en la ciudad de La Plata. "Es deplorable lo que está ocurriendo", sentenció la madre.

