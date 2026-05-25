El Gobierno redefine el subsidio para garrafas: quiénes pueden acceder y cómo hacer el trámite

La asistencia para hogares sin conexión a la red de gas natural pasó a funcionar bajo un nuevo esquema focalizado. El beneficio alcanza a familias de bajos ingresos y requiere inscripción previa para recibir reintegros en la compra de garrafas.

El acceso al subsidio para la compra de garrafas quedó bajo un nuevo sistema administrado a través del Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF) , destinado a hogares de bajos ingresos que no cuentan con conexión a la red de gas natural y residen en zonas de bajas temperaturas.

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El esquema, impulsado por la Secretaría de Energía , reemplaza al anterior Programa Hogar y establece un mecanismo de devolución automática del dinero al momento de la compra mediante billeteras virtuales habilitadas.

Para solicitar el beneficio, los usuarios deben ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social, verificar la información personal y familiar y completar el trámite dentro de la sección de programas y beneficios. También es obligatorio mantener actualizado el domicilio, ya que la cantidad de garrafas subsidiadas se determina según la ubicación geográfica y las condiciones climáticas de cada región.

Entre los requisitos principales figuran estar inscripto en el ReSEF , no superar determinados límites de ingresos y no contar con acceso a la red de gas natural.

Además, el esquema contempla situaciones particulares para grupos específicos, como personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD), titulares de la AUH, jubilados, pensionados, monotributistas sociales y beneficiarios de distintos programas sociales.

Las personas interesadas deberán ingresar a la opción "Solicitar Tarifa Social" en Mi ANSES y seleccionar el apartado correspondiente a "Zona Fría", con la documentación requerida para completar el trámite.

El beneficio alcanza a distintas regiones del país, entre ellas provincias patagónicas y sectores específicos del centro y norte argentino. La cantidad de garrafas subsidiadas varía según la zona y el tamaño del grupo familiar, con una cobertura más amplia en áreas de temperaturas extremas.

Desde ANSES indicaron además que continuarán los controles automáticos para verificar el cumplimiento de las condiciones exigidas. En caso de inconsistencias o cambios en la situación socioeconómica, el subsidio podrá ser suspendido. Quienes percibían asistencia mediante el antiguo Programa Hogar deberán volver a registrarse para mantener el acceso al beneficio.