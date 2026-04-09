9 de abril de 2026 Inicio
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Confirmaron el Hot Sale 2026 en Argentina: cuándo arranca y cuántos días durará

La Cámara Argentina de Comercio Electrónico confirmó la tan esperada fecha para el inicio de una jornada de descuentos y beneficios únicos para usuarios que compren por internet.

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La próxima edición del Hot Sale será el 11

La próxima edición del Hot Sale será el 11,12 y 13 de mayo. 

Se acercan tres días importantes para el comercio digital argentino: el inicio del Hot Sale 2026, el evento digital impulsado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), que reúne a grandes y pequeñas empresas para ofrecer diferentes descuentos y beneficios en diversos rubros.

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Según informó la CACE, durante el Hot Sale 2025 participaron 1.010 tiendas, recibieron más de 18.000.000 de visitas en el sitio oficial de Hot Sale, se facturaron cerca de 638 mil millones de pesos durante los tres días y se vendieron más de 12.100.000 de productos.

La edición 2026 ofrece tres días de ofertas exclusivas en grandes y pequeñas marcas de 11 categorías: tecnología, viajes, muebles, artículos para el hogar, moda, deporte, supermercado, cuidado personal, movilidad, productos infantiles, servicios y varios.

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Cuándo es el Hot Sale 2026

Uno de los eventos más importantes de comercio digital en Argentina ya tiene fecha confirmada: 11, 12 y 13 de mayo.

Recomendaciones para comprar en el Hot Sale 2026

Los expertos en ciberseguridad emitieron una serie de recomendaciones para comprar de forma segura en el Hot Sale 2026 y evitar los engaños y estafas que suelen surgir alrededor de este tipo de eventos. Los tips son:

  • Ingresar al sitio oficial del Hot Sale para corroborar que la marca que ofrece el producto es participante oficial del evento.
  • Leer las reseñas y comentarios de otros compradores para mayor seguridad.
  • Analizar las opciones de envío disponibles y los tiempos de entrega.
  • Verificar las políticas de cambios y devoluciones de cada tienda.
  • En caso de algún inconveniente en la compra, comunicarse directamente con la empresa en cuestión.
  • Comprobar que a la derecha figure un cartel verde que diga en verde "compra segura".
  • Chequear que la URL de la página empiece con https://, lo que significa que es segura.
  • Si la barra de direcciones del navegador es de color verde, significa que la página web es de la entidad que dice ser.
  • Si la información de contacto del vendedor es extraña o proviene de un país que no tiene nada que ver con la marca del producto, entonces no es confiable.
  • Proporcionar solo los datos personales que sean absolutamente imprescindibles para la operación.

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