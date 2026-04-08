8 de abril de 2026 Inicio
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Una marca de autos mantuvo los precios en abril con descuentos de hasta u$s5.000

La japonesa Honda confirmó que en abril sostiene el valor de la mayoría de sus autos y mejora las condiciones comerciales en Civic y dos versiones de CR-V. Además, continúa la financiación a tasa 0 % a 12 meses en pesos para unidades 0 km.

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Hond amantuvo sus precios

Hond amantuvo sus precios

Honda decidió mantener sin cambios los precios de la mayoría de sus autos durante abril en la Argentina, en un contexto en el que varias marcas siguen de cerca la evolución del mercado y ajustan su estrategia comercial mes a mes. En este caso, la automotriz japonesa optó por conservar buena parte de sus valores de lista y, al mismo tiempo, reforzar una serie de promociones puntuales sobre algunos de sus modelos más destacados.

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La principal novedad del mes pasa por las acciones comerciales sobre unidades de perfil más alto dentro de su oferta local. Allí aparecen el Civic Advanced Hybrid, la CR-V EXL y la CR-V Advanced Hybrid, tres productos que en abril contarán con precios promocionales frente a sus valores de lista.

Qué modelos de Honda tienen precio promocional en abril

Uno de los casos más destacados es el del Honda Civic Advanced Hybrid, que en abril mantiene su precio promocional de USD 49.900, una cifra que se ubica por debajo de su valor de lista de USD 54.000. De esa manera, la marca sostiene el beneficio comercial que ya había aplicado el mes pasado sobre uno de sus sedanes más importantes.

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A eso se suma la situación de la Honda CR-V EXL, que pasa a ofrecerse con un precio promocional de USD 65.800, frente a los USD 70.800 que marca la lista oficial. Según la información difundida por la compañía, se trata de una propuesta comercial más agresiva que la de marzo, con un descuento más amplio para este SUV.

En paralelo, la Honda CR-V Advanced Hybrid también recibe una actualización en su valor promocional y queda posicionada en USD 69.900, por debajo de su precio de lista de USD 74.900. Así, Honda concentra sus principales incentivos del mes en dos SUVs y en el Civic híbrido, tres modelos que se ubican entre los más representativos de su gama importada.

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Financiación a tasa 0% para 0 km

Además del congelamiento de precios y de estas promociones puntuales, Honda confirmó que durante abril seguirá vigente la financiación a tasa 0% a 12 meses en pesos, una herramienta que se canaliza a través de un conocido banco para la compra de unidades 0 km.

Se trata de un beneficio que apunta a fortalecer el atractivo comercial de la marca en el mercado local, en especial para quienes buscan acceder a un vehículo nuevo con una opción de pago financiada en moneda local. En un escenario en el que la financiación volvió a ganar protagonismo dentro del sector automotor, este tipo de propuestas se convirtió en un factor cada vez más importante para definir una operación.

Cómo quedó la lista de precios de Honda en abril

De acuerdo con la lista oficial vigente desde el 1 de abril de 2026, Honda mantiene en su oferta local modelos con valores expresados tanto en pesos como en dólares. Entre los vehículos publicados en moneda local aparece el WR-V EXL CVT, con un valor de $42.490.000. Más arriba se ubican el HR-V LX CVT, con $45.890.000, y el HR-V EXL CVT, con $51.240.000. En el caso del ZR-V Touring CVT, el precio informado por la marca es de $59.990.000.

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Dentro de los modelos publicados en dólares, la lista muestra a la CR-V EXL AWD CVT con un valor de USD 70.800, a la CR-V Advanced Hybrid en USD 74.900, al Civic Advanced Hybrid en USD 54.000 y al Accord Advanced Hybrid en USD 70.500. En el mismo documento, Honda aclara que los precios de WR-V, HR-V y ZR-V están expresados en pesos argentinos, mientras que los de CR-V, CR-V híbrida, Civic y Accord figuran en dólares. También señala que se trata de valores sugeridos al público para la República Argentina, con excepción de Tierra del Fuego, y que no incluyen flete ni patentamiento.

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Una estrategia para sostener el ritmo comercial

Con este esquema, Honda busca sostener el interés sobre su gama local a partir de una combinación de precios congelados, descuentos puntuales y financiación. La estrategia de abril muestra una marca enfocada en preservar la competitividad de sus modelos, especialmente en los segmentos donde participa con productos importados y de posicionamiento más alto.

El dato más relevante es que, sin modificar buena parte de su lista general, la automotriz decidió poner el foco sobre tres modelos concretos con promociones que mejoran el precio final frente a los valores oficiales. En un mercado atento a las variaciones mensuales, ese movimiento puede convertirse en una herramienta clave para traccionar operaciones durante abril.

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