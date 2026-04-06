Cuales son los nuevos descuentos que tiene Cuenta DNI para abril 2026 La billetera digital del Banco Provincia modificó su esquema de descuentos con el objetivo de que los usuarios puedan distribuir sus compras a lo largo de la semana y aprovechar mejor los reintegros. Por + Seguir en







Cuenta DNI mantiene en abril descuentos fuertes en alimentos: 35% en carnicerías los sábados y 40% en ferias y mercados.

También hay 20% de ahorro en comercios de cercanía de lunes a viernes y 20% a 25% en supermercados en días especiales.

Los mayores de 60 años tienen 30% de descuento de lunes a viernes en cualquier comercio que pague con QR.

Siguen beneficios en transporte (100% de reintegro con NFC), universidades (40%) y gastronomía con descuentos de hasta 30%. Para este mes de abril de 2026, el Banco Provincia renovó su cartelera de beneficios para los usuarios de Cuenta DNI, con un fuerte enfoque en el ahorro de la canasta básica. Una de las promociones más destacadas sigue siendo el 35% de descuento en carnicerías, granjas y pescaderías los días sábados, con un tope de reintegro que permite optimizar las compras del fin de semana. Además, se mantiene el beneficio del 40% en ferias y mercados bonaerenses, una opción ideal para quienes buscan productos frescos y regionales con un ahorro significativo durante todo el mes.

En cuanto al consumo cotidiano, los comercios de cercanía ofrecen un 20% de ahorro de lunes a viernes, con un tope de reintegro semanal por persona que ayuda a amortiguar los gastos en almacenes y pollerías de barrio. Por otro lado, las grandes cadenas de supermercados participan con jornadas específicas de descuentos que van del 20% al 25% durante los lunes y martes de semanas seleccionadas. Un dato clave para este mes es el beneficio especial para mayores de 60 años, quienes cuentan con un 30% de ahorro de lunes a viernes en cualquier comercio que acepte pagos mediante código QR.

Cuenta DNI Redes sociales Finalmente, la billetera digital amplía sus promociones en rubros como gastronomía y marcas destacadas, donde se puede obtener hasta un 30% de descuento. Para el sector educativo, se mantiene el 40% de ahorro en universidades, válido para comercios adheridos dentro de las facultades. Para maximizar estos beneficios, los usuarios deben verificar los topes vigentes en la aplicación, ya que muchos son acumulables y permiten alcanzar un ahorro mensual considerable por cada integrante del grupo familiar.

Qué descuentos nuevos tiene Cuenta DNI para el próximo mes Para el próximo mes de mayo de 2026, Cuenta DNI proyecta una continuidad en sus beneficios estructurales, con la extensión del especial en indumentaria y casas de deportes. Esta promoción, que ya se encuentra activa, seguirá vigente todos los miércoles del mes con un 20% de ahorro y, lo más relevante para los usuarios, sin tope de reintegro. Este beneficio es válido tanto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como en el Gran Buenos Aires y el resto de la provincia, y se consolida como una de las opciones más fuertes para compras fuera del rubro alimenticio.

Asimismo, se espera que el Banco Provincia mantenga el esquema de ahorro en consumos esenciales que caracteriza a la billetera digital. Esto incluye el 40% de descuento en ferias y mercados bonaerenses, así como el beneficio en universidades, ambos con topes semanales que permiten un alivio constante al bolsillo. Para quienes planifican sus compras de cercanía, se prevé que continúen los reintegros en carnicerías y granjas los fines de semana, junto con las promociones en supermercados adheridos que suelen rotar sus beneficios entre lunes y jueves para optimizar el gasto familiar durante todo el mes.

cuenta dni Cuenta DNI Cuáles son todos los descuentos de Cuenta DNI en abril 2026 Transporte público (NFC): Reintegro del 100% en pasajes de colectivos, subtes y premetro en el AMBA y localidades adheridas. Es requisito contar con un celular con tecnología NFC y tener vinculada la tarjeta Visa Débito del Banco Provincia a la aplicación.

Reintegro del en pasajes de colectivos, subtes y premetro en el AMBA y localidades adheridas. Es requisito contar con un celular con tecnología NFC y tener vinculada la tarjeta Visa Débito del Banco Provincia a la aplicación. Carnicerías, granjas y pescaderías Descuento del 35% en comercios adheridos todos los sábados del mes. Este beneficio suele contar con un tope de reintegro semanal por persona.

Descuento del en comercios adheridos todos los sábados del mes. Este beneficio suele contar con un tope de reintegro semanal por persona. Comercios de cercanía (rubros generales): Ahorro del 20% de lunes a viernes en diversos locales registrados (almacenes, pollerías, bazares, etc.), con un tope de reintegro mensual unificado.

Ahorro del de lunes a viernes en diversos locales registrados (almacenes, pollerías, bazares, etc.), con un tope de reintegro mensual unificado. Personas mayores de 60 años: Beneficio exclusivo del 30% de ahorro de lunes a viernes en cualquier comercio que acepte pagos mediante código QR de Cuenta DNI.

Beneficio exclusivo del de ahorro de lunes a viernes en cualquier comercio que acepte pagos mediante código QR de Cuenta DNI. Jóvenes de 13 a 17 años: Reinversión en consumo con un tope de reintegro especial para compras en cualquier rubro y una promoción específica de 100% de ahorro en recargas de transporte y celulares (con tope mensual).

Reinversión en consumo con un tope de reintegro especial para compras en cualquier rubro y una promoción específica de en recargas de transporte y celulares (con tope mensual). Ferias, mercados y eventos Descuento del 40% todos los días en puestos adheridos que operen con la app, ideal para compras de productos frescos y regionales.

Descuento del todos los días en puestos adheridos que operen con la app, ideal para compras de productos frescos y regionales. Supermercados: Ahorro especial del 20% o 25% en días específicos del mes (generalmente lunes y martes de determinadas semanas) en cadenas mayoristas y minoristas seleccionadas.

Ahorro especial del en días específicos del mes (generalmente lunes y martes de determinadas semanas) en cadenas mayoristas y minoristas seleccionadas. Especial Universidades: Ahorro del 40% en comercios adheridos dentro de facultades y centros de estudio para estudiantes y personal docente o no docente.