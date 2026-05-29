29 de mayo de 2026 Inicio
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"Me tengo que escapar": se conocieron audios y chats previos a la desaparición de Agostina Vega

La menor mantuvo varias conversaciones con sus allegados donde contó que iba a ir a la casa del único detenido hasta el momento, Claudio Barrelier. Horas después, al no saber nada de ella, su madre se comunicó con el sospechoso.

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La menor avisó a las amigas que iba a ver al detenido.

La menor avisó a las amigas que iba a ver al detenido.

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Mientras se intensifican los rastrillajes, se conoció un audio de Agostina Vega a sus amigas donde les contaba que se tenía que trasladar a la casa del detenido, Claudio Barrelier, para "hacerle un regalo a su mamá". La menor está desaparecida desde el 24 de mayo, cuando salió de su casa en el barrio General Mosconi hacia el barrio Cofico, donde vive el detenido.

La policía de investigaciones se llevó a tres personas de donde vive Barrelier con su familia.
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El mensaje de voz fue enviado poco antes de que se perdiera todo contacto con la adolescente de 14 años. Se trata de una grabación que ahora forma parte de la investigación que intenta reconstruir el fiscal Raúl Garzón, quien lleva adelante la causa por la desaparición de la menor.

"Tengo que ir con el novio de mamá para hacerle una sorpresa a mi mamá. Me tengo que escapar", se la escucha decir en la grabación.

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Otra prueba aportada a la causa, y que se conoció este viernes cuando se levantó el secreto de sumario, son los chats entre Barrelier y la mamá de Agostina Vega, Melisa Heredia, cuando la menor ya faltaba de su casa, en la madrugada del domingo.

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En el texto queda clara la comunicación que había entre Agostina, su madre y el detenido. Barrelier declaró que la vio ese día, pero hubo inconsistencias entre sus últimas indagatorias ante la sede judicial. Heredia le escribió: "¿Qué te pidió la Agos a vos hoy? Que me pidió tu número". El hombre respondió: "Si la podía llevar a la casa de un amigo. Y le dije que no tenía movilidad".

Barrelier declaró por segunda vez este viernes, y fuentes cercanas a la investigación indican que reconoció que "mintió", aunque su abogado, Jorge Sánchez del Bianco, sigue afirmando que su defendido insiste que "la que ingresa a esa casa es mi hija". De la vivienda ubicada en Juan del Castillo 878, los investigadores se llevaron ropa y herramientas, como prueba para la causa.

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