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Bombazo: un exitoso programa se queda sin una de sus principales panelistas

Una reconocida periodista de espectáculos decidió dar un paso al costado para encarar un nuevo desafío laboral.

La panelista abandonará Lape Club Social.

La panelista abandonará Lape Club Social.

Existen ciclos que, a pesar de sus notables logros, inevitablemente concluyen; ya sea por una evolución laboral o buscando nuevos destinos. Por eso mismo, Marina Calabró abandonará su función como columnista de espectaculos en Lape Social Club. La comunicadora optó por dar un paso al costado del ciclo que lleva en el aire hace poco más de un año.

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Marina Calabró
La periodista quedó en medio de un debate en vivo entre sus colegas y su pareja y no pudo contenerse.

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Esta desvinculación responde a las modificaciones proyectadas en su carrera. El cierre de A la Tarde en América TV llevó a su incorporación para sumarse a una propuesta inédita a la par de Luis Ventura. El nuevo desafío profesional alteró por completo los planes que la periodista tenía previstos para este año en el ámbito del streaming y también los que tenía en la televisión.

Para la propia Marina esto resultó un hecho llamativo y repentino. En realidad, ella preveía formar parte del proyecto de streaming pero las cosas cambiaron. Desde su posición al frente del micrófono en El Observador, se refirió a esta etapa que finaliza junto a Sergio Lapegüe. “Mi idea era seguir para no dejarlo en banda, me parece que es más prolijo despedirme con él. Sería mañana (hoy) si él no está el lunes. No sé si él sabe, igual él no está la semana que viene. Creo que va a ser lo mismo si me despido mañana o la semana que viene”, dijo Calabro.

Marina Calabró deja Lape Club Social

Calabró se encuentra movilizada por el momento que le toca atravesar, pero este es más sensible ya que sus intervenciones resultaban sumamente valiosas para la emisión, gracias a la cuota de periodismo de espectaculos que siempre traia con las noticias que presentaba. La partida de la panelista representa una baja significativa para el equipo de trabajo, que pierde a una de sus principales referencias.

Marina Calabró

La panelista argumentó que la superposición de compromisos laborales y la falta de coincidencia horaria con el conductor terminaron por precipitar su sentida despedida: “Es más un tema con la producción, porque él no va a estar. Y más que nada porque voy a tener mucho ensayo la semana que viene, más el programa de a24, más este programa por su puesto, más la vida misma. Asi que nada, ese es el tema con Lape. Me da un dolorcito”.

Al finalizar, la periodista recordó su salida previa de otro ciclo radial de gran audiencia: “Más allá que de que, bueno, uno recién me decía a mí misma; un día me fui de la columna de Lanata. Sí, me fui en una situación personal muy particular, me fui una vez que la columna se había cortado por el acortamiento del programa de Jorge, y me fui en ausencia de Jorge, todo era más fácil”.

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