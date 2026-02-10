10 de febrero de 2026 Inicio
Confirman que será feriado este miércoles 11 de febrero en 2026: a qué se debe

Con la confirmación oficial, muchos vecinos ya comenzaron a organizar actividades y encuentros, mientras comerciantes y prestadores de servicios se preparan para un día especial.

  • El miércoles 11 de febrero de 2026 fue confirmado como día no laborable en una localidad bonaerense.

  • La medida genera interés porque puede modificar la actividad laboral, administrativa y comercial local.

  • El feriado corresponde específicamente a la localidad de Mechongué, en el partido de General Alvarado.

  • La fecha tiene origen en una celebración patronal vinculada a la tradición religiosa de la comunidad.

El calendario de Feriados siempre genera expectativa entre trabajadores, estudiantes y viajeros que buscan organizar descansos o escapadas durante el año. En este contexto, la confirmación de un nuevo día no laborable para el miércoles 11 de febrero de 2026 despertó consultas en distintas provincias y localidades, especialmente entre quienes desean saber si la medida impactará en su rutina laboral y administrativa.

Decretan feriado oficial para este martes 10 de febrero: quiénes lo pueden disfrutar en 2026

Este tipo de jornadas suele responder a celebraciones patronales, aniversarios fundacionales o conmemoraciones locales que modifican la actividad habitual en determinadas ciudades. Además de alterar la dinámica de oficinas públicas y bancos, estos feriados impulsan eventos culturales y generan movimiento turístico interno en cada región involucrada.

Por qué es feriado el 11 de febrero y quiénes lo pueden disfrutar

En este caso, la fecha figura como feriado local en Mechongué, localidad perteneciente al partido de General Alvarado, en la provincia de Buenos Aires. La jornada responde a una celebración patronal de carácter religioso que impacta principalmente en la dinámica municipal y comercial del lugar.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026

Feriados inamovibles

  • Jueves 1° de enero: Año Nuevo - marca el inicio del calendario anual con descanso garantizado para todos los trabajadores del país
  • Lunes 16 de febrero: Carnaval - primera jornada del tradicional doblete de celebraciones carnestolendas
  • Martes 17 de febrero: Carnaval - segunda jornada que completa el fin de semana largo más extenso del verano
  • Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia - conmemoración de carácter histórico y político
  • Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas - homenaje a los combatientes del conflicto del Atlántico Sur
  • Viernes 3 de abril: Viernes Santo - fecha religiosa central del calendario católico que coincide con Semana Santa
  • Viernes 1° de mayo: Día del Trabajador - conmemoración internacional de los derechos laborales
  • Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo - celebración del hito independentista de 1810
  • Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano - homenaje al creador de la bandera nacional
  • Jueves 9 de julio: Día de la Independencia - fecha patria central que conmemora la declaración de independencia de 1816
  • Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María - festividad religiosa mariana
  • Viernes 25 de diciembre: Navidad - celebración tradicional de fin de año que naturalmente genera fin de semana largo

Feriados trasladables

  • Miércoles 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes - homenaje al héroe de la guerra gaucha en el norte argentino
  • Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín - conmemoración del Libertador de América que naturalmente genera puente
  • Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural - fecha que reemplazó la antigua celebración del Día de la Raza
  • Viernes 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional - conmemoración de la Batalla de Vuelta de Obligado trasladada desde su fecha original

Feriados con fines turísticos

  • Lunes 23 de marzo
  • Viernes 10 de julio
  • Lunes 7 de diciembre
