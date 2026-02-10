Confirman que será feriado este miércoles 11 de febrero en 2026: a qué se debe

-
El miércoles 11 de febrero de 2026 fue confirmado como día no laborable en una localidad bonaerense.
La medida genera interés porque puede modificar la actividad laboral, administrativa y comercial local.
El feriado corresponde específicamente a la localidad de Mechongué, en el partido de General Alvarado.
La fecha tiene origen en una celebración patronal vinculada a la tradición religiosa de la comunidad.
El calendario de Feriados siempre genera expectativa entre trabajadores, estudiantes y viajeros que buscan organizar descansos o escapadas durante el año. En este contexto, la confirmación de un nuevo día no laborable para el miércoles 11 de febrero de 2026 despertó consultas en distintas provincias y localidades, especialmente entre quienes desean saber si la medida impactará en su rutina laboral y administrativa.